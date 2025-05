Ducelia Echevarría impacta al revelar que agredió físicamente a Said Palao: "Me tenía harta"

Durante su paso por 'El valor de la verdad', Ducelia Echevarría abrió una nueva polémica al confesar que agredió físicamente a Said Palao, entonces su compañero en 'Combate'. Según narró, las constantes bromas pesadas de algunos chicos del programa la tenían al límite, y un malentendido terminó por desatar su furia.

Ducelia Echevarría reveló que se encontraba atravesando un momento incómodo, ya que tenía brackets y una lesión en la boca, lo cual no fue impedimento para que sus compañeros siguieran fastidiándola. En medio de un juego, alguien le arrojó una bolita en la cara, y al preguntarle a Israel Dreyfus quién había sido, este le señaló a Said, desatando su violenta reacción.

Ducelia Echevarría revela la agresión hacia Said Palao

Ducelia Echevarría no se guardó nada al contar cómo fue ese explosivo momento detrás de cámaras. “Ya me tenía harta. Me tenía cansada. Ya no lo toleraba. Él era parte de los chicos que me molestaban, y no tenía una manera como él (Zegarra) o como Israel, que era en bromita. Él era como más fuerte y se burlaba, y eso me daba cólera”, empezó diciendo, justificando su fastidio.

Luego, Ducelia detalló cómo ocurrió la agresión: “Cuando estábamos viendo un partido, me tiraban una bolita y me molestaban. Tenía brackets, me dolía y me sangraba la boca. Todos se hacían los tontos. Otra bolita... hasta que una de ellas le pregunta a Israel y me dice: ‘fue Said’. Yo fui, pero con todo, y le di una cachetada que le volteé la cara. Estaba juntando y juntando cosas de bastante tiempo y me la agarré con él detrás de cámaras”.

'Pantera' Zegarra defiende a Said Palao tras bofeteada de Ducelia Echevarría

Sin embargo, lo más impactante de la historia vino después. Según contó Pantera Zegarra, quien también estuvo presente durante la etapa en 'Combate', Said Palao no había sido el culpable del golpe con la bolita. “No había sido Said. El que te tiró fue Israel. Él te mintió que había sido Said, y tú fuiste y te la agarraste con Said. Said era inocente”, afirmó el boxeador.

Ante esto, Ducelia Echevarría solo pudo asentir: “Sí, por eso”. Entre risas e ironías, Beto Ortiz comentó que lo que ocurría era que “ella le creía a Israel”, a lo que Pantera remató con una frase directa: “Vivía enamorada de Israel”. Aunque nunca se concretó nada entre ambos, la tensión y el supuesto interés de Ducelia por Israel podrían haber influido en cómo manejó esa situación.