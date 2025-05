Ducelia Echevarría vuelve a estar en el foco mediático con su participación en 'El valor de la verdad', que se emitirá en vivo este 25 de mayo por Panamericana Televisión. El programa, conocido por sus preguntas incómodas y reveladoras, someterá a la exchica reality a la prueba del polígrafo, donde responderá sobre su paso por realities como 'Combate' y 'Esto es guerra', espacios en los que fue protagonista de intensos enfrentamientos.

La expectativa por sus declaraciones ha ido en aumento, ya que Ducelia ha adelantado que revelará detalles sobre sus conflictos con figuras como Rosángela Espinoza y Said Palao, así como con otros personajes de la farándula. Además, su participación promete mostrar una faceta más íntima y personal, exponiendo aspectos desconocidos de su vida fuera de las cámaras.

¿Qué preguntas responderá Ducelia Echevarría en 'El valor de la verdad'?

En su esperada participación en 'El valor de la verdad', Ducelia Echevarría abordará varios de los conflictos más controversiales que vivió durante su paso por los realities. Según los avances del programa, la exchica reality hablará sobre sus roces con figuras como Said Palao, actual pareja de Alejandra Baigorria, y Rosángela Espinoza, con quien mantuvo una relación tensa tanto dentro como fuera del set.

Una de las preguntas que ha generado mayor expectativa es: “¿Le rayaste el auto a Rosángela Espinoza?”, dejando entrever que los enfrentamientos trascendieron lo televisado. Además, en una escena adelantada, se escucha a Ducelia admitir un momento de agresión contra su excompañera. “Ya me tenía harta, empezó a gritarme, no me acuerdo exactamente, pero lo que sí me acuerdo fue el jalón de pelo (...) yo me di la vuelta y le di una cachetada, le volteé la cara”, es un fragmento de las fuertes declaraciones de la exreina de belleza.

El programa también tocará aspectos sensibles de su vida personal. Uno de los momentos más conmovedores llegará cuando se le pregunte por el padre de su hija. La interrogante “¿El papá de tu hija te drogaba?” la deja visiblemente afectada, provocando lágrimas en pleno set.

Estas son algunas de las preguntas que se han revelado en los avances del programa y que Ducelia Echevarría deberá enfrentar durante su participación en 'El valor de la verdad':

¿Le rayaste el auto a Rosángela Espinoza?

¿Agrediste físicamente a Said Palao?

¿Te estrelló tu expareja contra una puerta de vidrio?

¿Te drogaba tu expareja?

Ducelia Echevarría y su problema con los anabólicos

En el avance más reciente de 'El valor de la verdad', Ducelia Echevarría se mostró visiblemente afectada al confesar que el uso de anabólicos impactó directamente en su voz, algo que la marcó profundamente, ya que su gran sueño era convertirse en cantante. Esta revelación emocionó a más de uno y dejó claro que el tema sigue siendo sensible para ella.

Ya antes, durante una entrevista en 'La esquina del VAR', la exchica reality había mencionado este episodio de su vida. "Eso no lo he tratado nunca. Fui víctima de un tema bastante delicado del cual no me gusta hablar, pero sí, tuve una transformación de voz por el tema de los anabólicos… La verdad, era súper incómodo para mí, pero ahora ya no, ya lo superé", confesó en aquel entonces, dejando ver el proceso emocional que atravesó para aceptar ese cambio.