Ducelia Echevarría en 'El valor de la verdad' EN VIVO: hora y link oficial para ver sus confesiones sobre Rosangela Espinoza y Said Palao

El valor de la verdad EN VIVO con Ducelia Echevarría se transmite hoy, domingo 25 de mayo, a las 9:45 p. m. a través de Panamericana TV. Revisa aquí cómo verlo online, las preguntas y todos los detalles de sus confesiones sobre su paso por 'Esto es guerra' y 'Combate'.

La expectativa por sus declaraciones no ha dejado de crecer, ya que Ducelia ha insinuado que compartirá información sobre sus enfrentamientos con figuras como Rosángela Espinoza y Said Palao, entre otros personajes del mundo del espectáculo. Asimismo, su participación promete revelar un lado más personal e íntimo, sacando a la luz aspectos poco conocidos de su vida fuera del ojo público.

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad' en vivo hoy con Ducelia Echevarría?

La esperada participación de Ducelia Echevarría en 'El valor de la verdad' será transmitida en vivo el domingo 25 de mayo a las 9:45 p.m. (hora peruana), inmediatamente después del noticiero Panorama.

Para el público internacional que desea seguir las confesiones de la exparticipante de 'Esto es guerra', estos son los horarios aproximados:

Chile: 10:45 p.m.

Argentina: 11:45 p.m.

México (CDMX): 8:45 p.m.

España (Madrid): 4:45 a.m. del lunes 5 de mayo

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo online o por TV?

Ducelia Echevarría estará en 'El valor de la verdad' a través de Panamericana Televisión (canal 5) y también estará disponible en alta definición en el canal 705 de Movistar TV y Claro TV.

Además, quienes no tengan acceso a un televisor o se encuentren fuera de Perú podrán ver la transmisión en vivo online a través del canal oficial de YouTube de Panamericana. Esta opción digital permitirá seguir el programa en tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Preguntas que responderá Ducelia Echevarría en 'El valor de la verdad'

Los adelantos de este episodio de 'El valor de la verdad' en vivo ya ha causado gran impacto en redes sociales debido a las preguntas que responderá Ducelia Echevarría. Algunas de las más polémicas son:

¿Le rayaste el auto a Rosángela Espinoza?

¿Agrediste físicamente a Said Palao?

¿Te estrelló tu expareja contra una puerta de vidrio?

¿Te drogaba tu expareja?

Por otro lado, en uno de los fragmentos se escucha a Ducelia admitir un momento de agresión contra Rosángela Espinoza. “Ya me tenía harta, empezó a gritarme, no me acuerdo exactamente, pero lo que sí me acuerdo fue el jalón de pelo (...) yo me di la vuelta y le di una cachetada, le volteé la cara”, es un fragmento de las fuertes declaraciones de la exreina de belleza.

Canales para ver 'El valor de la verdad' desde Perú y otros países

En Perú, la emisión se realizará a través del canal 5 de Panamericana Televisión en señal abierta. Los usuarios de televisión por cable podrán sintonizarlo en el canal 705 en HD, tanto en Movistar TV como en Claro TV.

Para quienes se encuentren fuera del país o prefieran una opción digital, 'El valor de la verdad' también estará disponible mediante la transmisión en vivo del canal oficial de YouTube de Panamericana Televisión. Esta plataforma es accesible desde cualquier dispositivo con internet y permite seguir el programa en tiempo real desde el extranjero.

Además, Panamericana compartirá contenido adicional del programa en sus redes sociales oficiales, como Instagram y TikTok, donde se publicarán clips de los momentos más impactantes y declaraciones que darán que hablar.