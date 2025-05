Modelo Ducelia Echevarría confiesa que trabajó limpiando baños y revela su insólito pago: “Con eso compraba atún”

Ducelia Echevarría fue también ex miss Perú. Foto: Panamericana.

Ducelia Echevarría viene presentando en ‘El valor de la verdad’ y ha dejado en shock a los televidentes al confesar la dura niñez que vivió debido a la falta de dinero en su familia. Contó que trabajo limpiando baños a tal punto de ni siquiera recibir un sueldo, si no, una propina al día.

La nacida en Oxapampa, Pozuzo señaló también que ese trabajo fue una etapa emocional muy complicada, ya que Lima era totalmente distinta a su lugar de origen.

¿Cuánto ganaba Ducelia Echevarría limpiando baños?

La ex miss Perú, Ducelia Echevarría, reveló que no ganaba un sueldo, si no le daban propinas al día. “Me daban por día 10 soles. Con eso compraba atún, que en ese entonces costaba 5 soles y ya era caro para mí, también agua”, aseguró en EVDLV.

Sin embargo, sorprendió también al indicar que, con esa lata de atún, que para ella era un lujo, alimentaba a toda su familia, que estaba compuesta por seis personas. Además, relató que en su niñez, en Pozuzo, no contaba con un inodoro en su baño, y que por esa razón se encontraba con serpientes y sapos.