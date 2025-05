Las impactantes confesiones de Ducelia Echevarría se remontaron a su época en 'Combate'. Según contó en una de las preguntas más polémicas, mantuvo un breve romance con Zumba durante su etapa en el reality de competencia y brindó detalles inéditos de este acontecimiento. 'Pantera' Zegarra y sus invitados que la acompañaron en el sillón blanco quedaron en shock total con su inesperada revelación.

"Cuando yo entro, a la semana que entro (a 'Combate'), llego al programa y los veía a todos, yo estaba toda tímida, y se me acerca Zumba bailando", indicó Ducelia Echevarría, ante la sorpresa total de 'Pantera' Zegarra, quien, fiel a su estilo, expuso que un posible romance entre ambos sería imposible debido a "otras preferencias" del actual participante de 'El gran chef famosos'.

"Él se me acercó bailando y me dice 'amiga, acá tienes que hacer show, tienes que brillar, porque si tú no brillas, mañana te vas y nadie te recuerda'. (...) también me dijo '¿tú sabes quién es Rosángela (Espinoza)? Yo la hice crecer a ella", relató Ducelia Echevarría en 'El valor de la verdad'.

Asimismo, recordó que todo inició como jugando, ya que el punto inicial fue uno de los retos en 'Combate'. "Un día tuvimos que hacer el show de besitos y una escena rara (...) Hubo un piquito, duró un día, era un acuerdo entre él y yo para hacerme famosa. Al día siguiente le dije 'no, ahí nada más Zumba. Fue un armani como se podría decir", acotó la exchica reality, quien también expresó que dentro del reality de competencia, Israel Dreyfus era el chico que le parecía más guapo y que le hubiese gustado enamorarse de él.