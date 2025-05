Jessica Newton se ríe de Carlos Morales tras exponer su relación extramatrimonial: “Mentir también es una enfermedad”

El precandidato a la presidencia del Perú, Carlos Morales, desató revuelo al destapar uno de los grandes secretos de la farándula peruana. Durante una entrevista en el podcast ‘Sin permiso’ confesó que, estando casado, mantuvo una relación extramatrimonial con la exmodelo Jessica Newton, y que fruto de ese romance clandestino tuvo tres hijos, una de ellos Cassandra, quien decidió luego apellidarse Sánchez de la Madrid, en honor a su padrastro.

Pero eso no fue todo. El exgerente de Aero Continente señaló que le entregó a la organizadora del Miss Perú la millonaria suma de US$ 180.000 para la manutención de sus tres hijos. Tras esas revelaciones, Jessica Newton rompió su silencio y desmintió a su expareja.

Jessica Newton se ríe de las declaraciones de Carlos Morales

El programa ‘Amor y fuego’ obtuvo las declaraciones exclusivas de Jessica Newton, quien fue consultada sobre las sorpresivas revelaciones de su expareja, Carlos Morales, quien confirmó que tuvieron una relación extramatrimonial. Estas declaraciones se dieron justo en medio de su campaña para convertirse en candidato a la presidencia del Perú.

“Ni me interesa. Me generó risa. Es una etapa de mi vida que yo a dios gracias no recuerdo, pero que no deja de sorprenderme. Yo estoy feliz en mi vida personal. Tengo un esposo maravilloso, una familia super unida, un padre súper ejemplar que me ayudó a criar a mis hijos que son los más valiosos que tengo”, compartió la organizadora del Miss Perú Universo.

PUEDES VER: Jessica Newton y el doloroso momento que pasó junto a Cassandra Sánchez por críticas a su romance con Carlos Morales

Jessica Newton niega haber influido en la decisión de su hija de cambiarse el apellido

Carlos Morales, expareja de Jessica Newton, aseguró en la entrevista que fue la empresaria quien pidió a su hija Cassandra que se cambiara el apellido, y que ella aceptó por el cariño que le tiene. Sin embargo, Jessica Newton salió al frente para desmentir esa versión y aclarar que la decisión fue completamente personal.

“Hasta para mentir hay que revisar las fechas. Es una lástima que este señor no haya salido en su momento a aclarar parte de lo que ahora comenta. Pero si alguien quiere ser presidente, debería conocer las leyes de este país. El cambio de apellido solo se realiza con la firma de ambos padres o cuando se alcanza la mayoría de edad, como fue el caso de Cassandra”, explicó.

Jessica Newton detalló que, al cumplir los 18 años, su hija decidió llevar el apellido de su actual padrastro, el español Fernando Sánchez de la Madrid, con quien está casada desde 2004. “Mentir también es una enfermedad”, finalizó tajante la organizadora del Miss Perú.