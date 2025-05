Natalie Vértiz volvió a brillar en la alfombra roja internacional al asistir por quinta vez consecutiva al Festival de Cannes 2025. Invitada como embajadora de la reconocida marca de bebidas Sanpellegrino, la ex Miss Perú deslumbró con un vestido blanco con rayas verticales negras, el mismo que lució Zendaya durante la promoción de la película 'Challengers'.

“Zendaya, mi musa. Carolina Herrera me dio el honor de usar este vestido icónico para la alfombra roja de Cannes”, escribió Natalie en sus redes sociales. La presencia de la peruana no pasó desapercibida en uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo. La modelo peruana asistió a la premiere de la película 'The Mastermind', dirigida por Kelly Reichardt y protagonizada por Josh O'Connor, donde compartió con reconocidas figuras de la industria y medios de prensa internacionales.

Natalie Vértiz brilla en Festical de Cannes 2025 con vestido de Zendaya

El look elegido por Natalie Vértiz para esta edición del festival fue un diseño de Carolina Herrera, icónico por haber sido llevado por Zendaya durante una de las etapas promocionales de 'Challengers', filme donde la actriz protagonizó a una tenista profesional. Según la propia modelo peruana, Zendaya eligió el vestido como un homenaje a las legendarias tenistas Venus y Serena Williams.

Publicación de Natalie en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram

En redes sociales, la conductora de 'Estás en todas' compartió imágenes y videos del evento, incluyendo un emotivo momento junto a la presentadora colombiana Laura Tobón, con quien coincidió en el festival. “¡Mi colombiana hermosa, te amo! Un sueño vivir esto juntas”, expresó en Instagram, reafirmando su alegría por formar parte una vez más de esta experiencia cinematográfica y cultural.

Esta no es la primera vez que la esposa de Yaco Esquenazi destaca en eventos internacionales. En febrero de 2025, fue una de las invitadas especiales del diseñador Michael Kors durante la New York Fashion Week, donde deslumbró desde la primera fila con su estilo elegante y sofisticado. Su constante presencia en pasarelas, alfombras rojas y colaboraciones con grandes marcas consolida su imagen como una de las personalidades peruanas más influyentes en la industria de la moda.

Natalie Vértiz. Foto: Instagram

“Soñando despierta”, escribió la también conductora de televisión, al compartir su emoción por haber sido parte una vez más del festival.