Yaco Eskenazi fue el primer invitado de la segunda temporada de entrevistas en el canal de YouTube de Magaly Medina. El ex chico reality compartió detalles de su relación con la modelo e influencer peruana Natalie Vértiz. Aunque la pareja llevan 9 años de casados y suelen mostrar ante cámaras su amor, el exfutbolista sorprendió a sus seguidores al confesar que, tras enfrentar una crisis en su matrimonio, planeó divorciarse de la madre de sus hijos.

"Yo le decía: 'Ya estoy harto. Me consigo una chica y hago la boda del año 2' Estaba loco de la rabia porque no sabía cómo entrar de nuevo en el mundo de Natalie. Nos habíamos distanciado. Había una brecha y yo renegaba", comentó Yaco Ezkenazi. Sin embargo, fue su padre quien, días antes de morir, le dirigió unas duras palabras que lo hicieron reflexionar y tomar la decisión de luchar por salvar su matrimonio con Natalie.

¿Qué le dijo su papá a Yako Eskenazi que lo llevó a tomar la decisión de luchar por su matrimonio?

Según comentó el 'capitán histórico' de los leones, en Navidad se acercó a conversar con su padre sobre los problemas que venía enfrentando en su matrimonio con Natalie Vértiz. Fue él quien le aconsejó luchar por salvar su relación, pues nunca se debe abandonar a la familia.

"Yo recuerdo clarito, siete días antes de que mi papá se vaya, conversando con él, yo le decía esto (mis problemas en mi matrimonio) y él me decía: 'Nosotros no abandonamos a la familia. Tú has visto todos los problemas que he tenido yo y nunca he abandonado a la familia. Tú tienes que luchar con tu familia. Claro, tú te haces el pendejo ahora y me dices que te vas a hacer una nueva boda del año, pero, qué vas a hacer de acá un año cuando tu esposa esté en la cama con Liam y con otro tipo viendo televisión'. Con eso se me bajó la presión. Me hizo reeplantear todo. Se me acabó el berrinche, ya no quiero boda del año dos, voy a salvar mi matrimonio", expresó.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz: ¿Cómo inició su relación?

El exfutbolista peruano, Yaco Eskenazi, y la ex Miss Perú, Natalie Vértiz, se conocieron en los sets de grabación de América TV cuando ambos participaban del reality de televisión 'Esto es guerra'. Después de un tiempo de noviazgo, la pareja se casó en 2015. Atualmente, tienen dos hijos.