Hijo de Natalie Vértiz hace pasar incómodo momento en vivo a su madre: “¡Me quiero llevar esto!”

La modelo Natalie Vértiz estuvo como invitada en la reciente edición del programa ‘Más espectáculos’, conducido por Jazmín Pinedo. Pero no llegó sola: la ex ganadora del Miss Perú estuvo acompañada de su hijo menor, fruto de su relación con su esposo Yaco Eskenazi, quien llamó la atención de la presentadora por el gran parecido físico a su padre.

El pequeño estuvo en los brazos de su madre, quien no imaginaba que viviría un incómodo momento en pleno programa debido a las travesuras de su hijo. El menor le pedía insistentemente a su madre llevarse el micrófono a casa y no dudo en gritarlo fuerte. Además, hizo una curiosa confesión sobre la alimentación que sigue la famosa influencer nacional.

PUEDES VER: Natalie Vértiz cuenta el percance que pasó tras no asistir a la boda religiosa de Alejandra Baigorria y Said Palao

Hijo de Natalie Vértiz pide llevarse el micrófono a casa e incomoda a su mamá

Cuando Natalia Vértiz y Jazmín Pinedo estaban listas para dar paso a una nota, el pequeño hijo de la modelo se apoderó del micrófono y sorprendió al insistirle a su mamá en querer llevárselo: “¡Me quiero llevar esto a mi casa!”, dijo tímidamente para luego ser calmado por Vértiz.

Sin embargo, luego el menor confesó un tip que sigue como dieta su madre: “A mi mamá le gusta comer la ensalada”, lo que desató la risa en el set de ‘Más espectáculos’ y dejó a la modelo entre nerviosa y sonriente: “Cómo me delata”, decía la ex miss Perú.

El pequeño insistía en tener el micrófono y evitaba que su madre se lo quitara, mientras se lo ponía en la boca y gritaba fuerte que quería llevárselo. La situación provocó una reacción seria de Natalie Vértiz por unos instantes, mientras intentaba calmarlo. Luego dieron pasó al fin a la nota periodística que iban a presentar.

¿Cuántos hijos tiene Natalie Vértiz con Yaco Eskenazi?

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi tienen un total de dos hijos. La pareja de esposos comparte fotos y videos de sus herederos en redes sociales. Incluso el nacimiento de uno de ellos fue transmitido en vivo en la pantalla chica.

“Tenemos hijos de dos edades. Leo de 3 años y Liam de 10. Con Leo es más fácil porque es pequeño, pero Liam ya está cerca de la adolescencia. Hay que establecer límites claros, pero la autoridad la tienen los padres; él debe seguirlas, quiera o no. Es un niño y no puede decidir qué es bueno para él o no. Es importante mantener un equilibrio”, aclaró tiempo atrás en una entrevista.