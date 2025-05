Yaco Eskenazi sorprendió al revelar uno de los momentos más difíciles de su matrimonio con Natalie Vértiz. Durante el estreno de la segunda temporada del pódcast de Magaly Medina, el conductor confesó que en 2020 vivió una profunda crisis con su esposa que lo llevó a considerar seriamente el divorcio. “Estoy harto, me consigo otra chica y hago la boda del año 2”, dijo en tono molesto al recordar su estado emocional durante esa etapa.

La pareja, que inició su historia de amor en 2013 dentro del programa ‘Esto es guerra’ y que hoy tiene dos hijos, pasó por un periodo de distanciamiento tan fuerte que, según contó Yaco Eskenazi, ya no encontraba la forma de reconectar con la madre de sus hijos. “Estaba loco de la rabia porque no sabía cómo entrar de nuevo en el mundo de Natalie”, declaró.

Yaco Eskenazi y su crisis con Natalie Vértiz

Fue una conversación con Raúl Eskenazi, su padre, la que marcó el punto de quiebre. Con palabras directas, lo enfrentó y le dejó una imagen contundente: “¿Tu mujer es fea? ¿Qué vas a hacer en un año cuando tu mujer esté en la cama con tu hijo y viendo televisión con otro huev****?”, recordó el exchico reality. Esa frase lo impactó profundamente.

“Se me bajó la presión. Me mato. Solamente imaginar mi cama con otro ser humano que no sea yo, y con mi hijo ahí, me hizo replantearme todo. Se me acabó el berrinche. Dije: ‘ya no quiero boda del año 2, voy a salvar mi matrimonio’”, confesó.

Superada la crisis, Yaco Eskenazi aseguró que la confianza es el pilar de su relación actual. Aunque Natalie Vértiz asiste a eventos internacionales y comparte con celebridades como Hugh Jackman, él prefiere mantener la calma. “Yo tengo la contraseña de su celular y ni me la acuerdo, creo”, afirmó.

“Si tu mujer te quiere sacar la vuelta, te la va a sacar con el jardinero. No se tiene que ir a Cannes. Es mejor no atormentarse con eso, vivir en paz, confiar en tu pareja y ser feliz”, concluyó entre risas. La pareja lleva más de una década junta y continúa siendo una de las más sólidas del medio local.