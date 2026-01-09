Jota Benz le pidió matrimonio a Angie Arizaga, su novia y madre de su hijo, en frente del coliseo romano en Italia a fines de diciembre. No obstante, el anuncio generó controversia en redes sociales debido a la aparente ausencia de reacciones por parte de la familia de la exintegrante de ‘Esto es guerra’ en las publicaciones donde la pareja confirmó su compromiso.

En ese contexto, Jota respondió a la consulta de un seguidor en Instagram sobre la reacción de su hermano, Gino Assereto. El cantante compartió una captura de una conversación de WhatsApp en la que su familiar se muestra conmovido y le dedica palabras de aliento. “Dedícate a ser feliz”, se lee.

Conversación entre Jota Benz y Gino Aseretto. Foto: Instagram.

En la conversación de WhatsApp, Jota Benz le contó a su hermano Gino Aseretto que en solo unas horas le pediría matrimonio a Angie Arizaga, noticia que generó la alegría del exnovio de Jazmín Pinedo.

"Buena. Csm. Me alegra mucho hermano, tienes un corazón muy bonito y hoy tienes contigo una bonita familia, sigue construyendo tu camino hermano y dedícate a ser feliz y vivir tranquilo", se lee en el mensaje.

Además, Jota decidió compartir la captura de la conversación a sus historias de Instagram. Por su parte, Aseretto también la republicó en sus redes sociales junto a un emoji de corazón morado, dejando en claro su felicidad por el importante paso que dio su hermano en su relación con Angie Arizaga.

Carlos Cacho asegura que anillo de compromiso de Jota a Angie Arizaga costó $/12.000

Durante una entrevista, Carlos Cacho aseguró que habló con una especialista en joyas y afirmó que el anillo de compromiso que Jota Benz le entregó a Angie Arizaga al frente del coliseo romano en Italia, costó alrededor de $/12.000.

“El valor emocional y sentimental nadie lo puede calcular, pero consulté con mi amiga Ana María, joyera del Polo, y ese anillo estaría valorado en doce mil dólares”, señaló a Trome el polémico maquillador de las estrellas.