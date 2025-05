Yaco Eskenazi, recordado por su paso por la televisión como chico reality, sorprendió a sus seguidores al compartir detalles personales sobre su relación con la ex Miss Perú Natalie Vértiz. En una emotiva conversación en el podcast de Magaly Medina, el esposo de la reina de belleza reveló los altibajos que han enfrentado en su vida sentimental, destacando especialmente una grave crisis que, en sus palabras, estuvo a punto de derrumbar su relación.

Durante la charla, Eskenazi no escatimó en detalles sobre los desacuerdos y tensiones que vivió junto a Vértiz. En particular, hizo énfasis en cómo pequeños malentendidos, principalmente relacionados con las tareas del hogar, fueron acumulando fricciones en su matrimonio. Sin embargo, lo que más sorprendió a sus oyentes fue la sincera reflexión sobre la intervención de su suegra en medio de una de las etapas más complicadas de su vida personal.

La seria conversación de Yaco Eskenazi con el padre de Natalie Vértiz

En un momento clave de la entrevista, Yaco Eskenazi relató la angustia que vivió durante la crisis con Natalie Vértiz. Según sus palabras, la situación se había tornado insostenible, hasta el punto de que ya no sabía cómo abordar los problemas con su esposa. “Le decía a mi suegra, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo llegar a Natalie, ya no sé cómo hablarle”, confesó el capitán histórico de 'Los leones', mostrando el nivel de desesperación que sentía en ese momento.

La tensión entre Yaco y Natalie había llegado a un punto crítico debido a desacuerdos cotidianos que afectaban su convivencia. El ex chico reality compartió que las diferencias en la realización de las tareas del hogar fueron una de las principales razones de sus problemas: “Natalie no me gusta que hagas esto y ella respondía: Ay!, pero está bien”, comentó Eskenazi, dejando claro que esas pequeñas diferencias cotidianas generaban más fricciones de lo que parecía.

En ese escenario, fue su padre quien jugó un papel fundamental. Con una clara preocupación por la familia, el padre de Yaco Eskenazi le dio un consejo que resonó profundamente en Eskenazi: "Tú tienes que luchar por tu familia, porque te haces el pen*** ahora, qué vas a hacer de acá a un año cuando tu mujer esté en la cama con Liam y con otro hue*** viendo televisión". Estas palabras marcaron un antes y un después en la reflexión de Yaco, quien entendió la importancia de afrontar sus problemas y no dejarse llevar por el desánimo.