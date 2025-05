Natalie Vértiz ha llamado la atención al revelar que no planea tener más hijos con su esposo, Yaco Eskenazi. En una reciente entrevista, la ex Miss Perú explicó que su vida como madre y modelo internacional exige un gran equilibrio, sobre todo por sus constantes viajes de trabajo. Al ser consultada sobre la posibilidad de agrandar la familia, respondió con firmeza: “Uno debe ser responsable”.

La pareja, que inició su relación en 2013 durante el reality 'Esto es guerra', ya tiene dos hijos: Liam, de 11 años, y Leo, de 4. Tras diez años de matrimonio, Natalie descartó totalmente la idea de un tercer embarazo y dejó claro que, en esta etapa de su vida, su enfoque está en sus hijos, su carrera y su bienestar personal.

Natalie Vértiz descarta tener más hijos y defiende su decisión

Durante una entrevista en el programa 'Más espectáculos' con Jazmín Pinedo, Natalie Vértiz fue consultada sobre la posibilidad de convertirse en madre por tercera vez, esta vez de una niña, ya que actualmente tiene dos hijos varones con Yaco Eskenazi. Sin embargo, la modelo fue contundente en su respuesta y aseguró que no está en sus planes volver a quedar embarazada.

“No. Totalmente descartado. Uno debe ser responsable. No es 'quiero tener un hijo, me embarazo y ya'. Un hijo es tiempo y dinero”, afirmó Natalie, dejando en claro que su decisión no es impulsiva, sino pensada desde el compromiso que implica criar a un hijo. Además, reconoció que, aunque es señalada por algunos por no querer tener más hijos, mantiene firme su postura.

Por su parte, Jazmín Pinedo respaldó su opinión, señalando que no se debe “romantizar” el embarazo y que se trata de una experiencia exigente a nivel físico, emocional y económico. A su vez, Natalie reafirmó que disfruta plenamente su rol como madre y que junto a Yaco Eskenazi se organiza para estar presente en la crianza de sus hijos. “Es hermoso tener un hijo, claramente, tener mis hijos me encanta, tengo el tiempo exacto para estar con ellos, me divido con Yaco. No solo es la responsabilidad, es también ver la economía. Hay que pensarlo bastante”, sostuvo.

Yaco Eskenazi revela la fuerte crisis que casi lo lleva al divorcio de Natalie Vértiz

Durante el estreno de la segunda temporada del pódcast de Magaly Medina, Yaco Eskenazi sorprendió al contar que en 2020 vivió una de las etapas más complicadas de su matrimonio con Natalie Vértiz. El exchico reality confesó que el distanciamiento con su esposa fue tan profundo que incluso llegó a pensar en separarse. “Estoy harto, me consigo otra chica y hago la boda del año 2”, recordó su propio malestar emocional en ese momento.

El punto de quiebre llegó tras una conversación con su padre, quien lo enfrentó con una frase directa que lo hizo reflexionar: “¿Tu mujer es fea? ¿Qué vas a hacer en un año cuando tu mujer esté en la cama con tu hijo y viendo televisión con otro huev***?”. Esa imagen lo impactó profundamente. “Se me bajó la presión. Me mato. Solamente imaginar mi cama con otro ser humano que no sea yo, y con mi hijo ahí, me hizo replantearme todo”, confesó. A partir de ese momento, Yaco decidió luchar por su matrimonio. Hoy, junto a Natalie Vértiz, mantiene una relación sólida y una familia unida.