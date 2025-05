En el lanzamiento de la segunda temporada del pódcast de Magaly Medina, Yaco Eskenazi sorprendió al admitir que, antes de conocer a Natalie Vértiz, era infiel y no respetaba a sus parejas. El excapitán de ‘Los Leones’ de ‘Esto es guerra’ se sinceró sobre esta etapa desconocida de su vida amorosa, revelando un comportamiento muy distinto al que muestra actualmente.

PUEDES VER: Natalie Vértiz sorprende al explicar por qué decidió no tener más hijos con Yaco Eskenazi: “Uno debe ser responsable”

El pasado de Yaco Eskenazi lleno de infidelidades

Yaco Eskenazi no dudó en describir su comportamiento en relaciones anteriores, admitiendo que no guardó fidelidad hacia sus parejas. “Nunca respetaba mis relaciones, tenía problemas. Yo salía con mis amigos a juerguear, le decía a mis exparejas: ‘Amor, Manolo está triste, me necesita, tengo que salir a verlo’. Y volvía a las siete de la mañana, hecho una desgracia”, relató el exchico reality, quien reconoció que su actitud era la de un verdadero mujeriego.

El exchico reality admitió tener una vida amorosa muy liberal entre los 17 y 32 años antes de ser conocido en la televisión peruana. “Antes de estar con Natalie, no creo que haya existido un hombre más rata que yo. Cuando yo no era famoso, yo era un joyón. Es más, cuando hablan muy bien de mí, cuando dicen ‘Ay Yaco, el último hombre fiel’, a mí me da roche porque me pongo a pensar en qué dirán las mujeres de mi pasado”, expresó Eskenazi, quien se mostró reflexivo sobre su oscuro pasado.

El cambio de Yaco Eskenazi tras conocer a Natalie Vértiz

Yaco Eskenazi destacó que su relación con Natalie Vértiz marcó un antes y un después en su vida. Según contó, fue en 2013 cuando todo cambió para él al iniciar su romance con la modelo. “Ella era distinta. Natalie no era una persona problemática, no era tóxica. Y eso también es porque nunca nadie le había roto el corazón”, comentó, al recordar cómo esa historia transformó por completo su manera de entender el amor.

La experiencia de Eskenazi resalta la importancia de la comunicación y el compromiso en una relación. A pesar de los desafíos, su historia con Natalie Vértiz demuestra que el amor puede superar las dificultades, y que el respeto y la admiración son fundamentales para construir una relación sólida. “Cuando ya estaba en ‘Esto es guerra’ no miraba a nadie. Estoy casado con una miss, con una reina, que ha sido la más linda del Perú en un año, es chévere. Ella nunca ha parado de crecer desde que estamos juntos, siempre está superándose. Eso me genera admiración”, finalizó Yaco.