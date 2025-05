Milena Zárate vuelve al centro de la polémica tras protagonizar un tenso enfrentamiento con su hermana Greissy Ortega fuera de cámaras, en medio de rumores sobre un posible reencuentro televisivo. La cantante colombiana no solo confirmó el altercado, sino que también lanzó duras acusaciones contra su hermana y su pareja, a quienes calificó de oportunistas que buscan lucrar con su historia.

En entrevista con La República, Zárate ofreció detalles del incidente, criticó la actitud de Greissy Ortega y dejó en claro que no permitirá que nadie se aproveche de sus logros. Además, reveló que trabaja en una serie autobiográfica en la que contará todo lo que ha vivido, asegurando que esta producción despejará muchas dudas sobre su vida personal.

Milena Zárate rompe su silencio sobre el enfrentamiento con Greissy Ortega

El nombre de Milena Zárate volvió a figurar en los medios luego de que se especulara sobre un reencuentro en vivo con su hermana Greissy Ortega. Aunque el momento no se dio en cámaras, Magaly Medina reveló que ambas se encontraron fuera del set, en el estacionamiento del canal, donde protagonizaron un tenso intercambio de palabras. Esta información fue confirmada por la propia Milena, quien no dudó en responder a las indirectas lanzadas por su hermana en redes sociales.

“Estoy esperando con qué otra historia más salen”, declaró Milena para La República, visiblemente molesta. “Yo no puedo ser un payaso para ella, para que cada vez que haga sus cosas, venga con su cara lavada, sus hijos enfrente y ahora con una barriga a querer justificar lo que hace, porque esto me costó esfuerzo. Nadie va a venir a lavarse la cara con mi trabajo y sacrificio”, expresó. Luego, sin filtros, sentenció: “Par de vagos —por su hermana y su pareja— que vayan y trabajen y se ganen la vida trabajando y no a costillas mías”.

'Sobreviviendo al dolor': nueva serie de Milena Zárate

En paralelo al escándalo mediático, Milena Zárate se encuentra desarrollando un nuevo proyecto: una serie autobiográfica titulada ‘Sobreviviendo al dolor’. Según contó a La República, la producción mostrará su historia de vida sin adornos ni censuras. “De mí se ha dicho de todo, pero acá lo vamos a ver a través de una historia que va a despejar algunas dudas y dejar otras”, afirmó. La cantante aclaró que no se arrepiente de nada y que quiere dejar testimonio de todo lo que ha vivido.

El proyecto aún no tiene fecha de estreno, pero ya comenzaron las grabaciones del primer episodio. Zárate explicó que se encuentra en etapa de negociaciones y que la serie podría llegar a diversas plataformas. Incluso, no descarta que eventualmente se convierta en una película. “A mí me encantaría que una historia real se refleje en la televisión. Productores, chequeen el tráiler”, invitó con entusiasmo.