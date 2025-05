En medio de una etapa complicada tras la polémica con Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, la vocalista Ana Lucía Urbina decidió comunicarse con sus seguidores y abordar temas personales. La intérprete de 29 años, reconocida por su carisma y talento sobre el escenario, realizó una transmisión en vivo donde habló con franqueza sobre aspectos íntimos de su vida, demostrando su carácter firme.

Lejos de evitar las críticas, Ana Lucía Urbina fue directa al referirse a los retoques estéticos que ha decidido hacerse. Su sinceridad generó respaldo entre sus seguidores, quienes valoraron su transparencia frente a los comentarios negativos.

Ana Lucía Urbina y su firme respuesta a las críticas

Durante la transmisión realizada en TikTok, Ana Lucía Urbina reconoció haberse sometido a varios retoques faciales y anunció que próximamente se realizará una liposucción. “Yo siempre me he sentido hermosa, solo que me hice mis arreglos. Me gusta y nunca lo he negado. Me he hecho la nariz, los cachetes y la papada”, reveló la cantante de Corazón Serrano, dejando claro que no le avergüenzan sus decisiones.

Con la misma franqueza, la artista piurana respondió a quienes la critican por su apariencia: “No digo nada porque me voy a hacer la lipo este año, así que no me estén molestando. Me la hago porque yo quiero y mi cuerpo es mi decisión”. Estas declaraciones rápidamente se viralizaron, generando una ola de reacciones tanto positivas como negativas.

Ana Lucía Urbina revela que fue reprendida en Corazón Serrano

En otra transmisión en vivo, Ana Lucía Urbina sorprendió a sus seguidores al anunciar que no volverá a hablar sobre su vida sentimental. Esta decisión llega después de sus reveladoras declaraciones sobre su romance con Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, lo que generó gran atención mediática en redes sociales.

“Chicos, aquí estamos para deleitarlos con lo mejor de la música y pienso que hay un límite a las cosas privadas. Esta vez me han regañado y no hablaré nada personal”, expresó la cantante, dando a entender que habría recibido una amonestación formal. Aunque no confirmó su salida de la agrupación, sus palabras alimentaron especulaciones sobre una posible sanción económica, similar a las que se aplican internamente. Días antes, Kiara Lozano, también integrante del grupo, reveló que existen “descuentos” salariales cuando se incumplen las normas establecidas.