En medio de una nueva controversia que sacude al mundo de la cumbia peruana, el nombre de Edwin Guerrero, fundador de Corazón Serrano, vuelve a acaparar los titulares. Esta vez, por una presunta relación paralela con la tiktoker Alina Loja, quien reveló detalles comprometedores durante una entrevista en el programa 'Magaly TV, la firme'.

La joven natural de Amazonas, conocida en redes sociales como ‘Reina Colibrí’, aseguró que el músico le habría hablado de matrimonio e incluso le mostró su vivienda en Piura mediante una videollamada. Todo esto habría ocurrido mientras Edwin Guerrero mantenía una relación sentimental con Ana Lucía Urbina, vocalista del grupo de Corazón Serrano.

Edwin Guerrero le propuso matrimonio a TikToker

Según el testimonio brindado por Alina Loja, el líder de Corazón Serrano le prometió una vida juntos en su residencia ubicada en Piura, justo después de retornar de una gira por Bolivia. "Cuando él regresó de su gira, me hizo una videollamada, me mostró toda su casa, que 'nos vamos a casar'. Me decía: ‘Mira, acá vas a cocinar, porque yo sé que te gusta cocinar’", relató.

La situación se habría tornado aún más compleja cuando 'Reina Colibrí' confrontó a Edwin Guerrero tras enterarse de que Ana Lucía Urbina había perdido a su bebé. Frente a ello, el cantante negó su relación con la vocalista y el embarazo, asegurando que ella ya tenía otra pareja. Fue entonces que la tiktoker decidió cortar el vínculo con el músico, mientras él se encontraba de viaje.

'Robotina Cajamarquina' asegura haber tenido romance con Edwin Guerrero

A las declaraciones de Alina Colibrí se sumaron las de Yeni Medina, influencer conocida como ‘Robotina Cajamarquina’, quien también afirmó haber estado vinculada sentimentalmente con Edwin Guerrero. En el mismo espacio televisivo, Magaly Medina señaló que Yeni reconoció ante su equipo la relación con el líder de Corazón Serrano desde marzo de 2024, aunque se abstuvo de mostrar pruebas por temor a recibir denuncias.

“Me están intimidando, que si salgo a hablar me pueden denunciar”, habría dicho ‘Robotina Cajamarquina’ en conversaciones privadas, según el reportaje. Además, se revelaron mensajes en los que Yeni Medina admitía que las fechas de su romance con Edwin Guerrero coincidían con las de Alina Loja, lo que sugiere que el músico habría mantenido relaciones simultáneas con ambas mientras aún estaba vinculado sentimentalmente con Ana Lucía Urbina.