Tiktoker que acusa a Edwin Guerrero de infiel confiesa lo que él le dijo sobre Kiara Lozano: “Es una chica humilde”

La influencer Alina Loja, conocida también como Alina Colibrí, se ha convertido en la nueva pesadilla de Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano. La tiktoker expuso en televisión nacional chats subidos de tono, en los que acusa al productor de haber mantenido una relación clandestina con ella mientras estaba con Ana Lucía Urbina, integrante de su grupo de cumbia y con quien, además, perdió un bebé.

Ahora, la creadora de contenido llegó hasta el set de ‘Magaly TV: la firme’ donde contó más detalles sobre su vínculo oculto con Guerrero. Pero eso no fue todo: también reveló lo que el músico le confesó sobre Kiara Lozano, de quien se rumorea que tienen un amorío.

¿Qué dijo la tiktoker sobre el presunto romance entre Edwin Guerrero y Kiara Lozano?

Alina Loja, la tiktoker de 26 años y originaria de Amazonas, le aseguró a Magaly Medina, que durante la relación clandestina que mantuvo con Edwin Guerrero, le preguntó directamente al productor si tenía un romance oculto con Kiara Lozano. En las redes sociales ya hablaban de un presunto amorío entre el dueño y cantante de Corazón Serrano.

"Yo eso le pregunté a él, lo que he visto bastante en el Tiktok es que te vinculan con Kiara. Él me dice 'eso es mentira, Kiara es una chica muy humilde y es cristiana igual que tú. No sé, tiene mucho hate, pero a pesar de tener mucho hate, las canciones que saca con nosotros es tendencia'", relató Alina sobre lo que le contó el fundador de Corazón Serrano de Lozano.

Alina Loja expone yape de S/50 que Edwin Guerrero hizo para pastilla del día siguiente

Alina Loja viene contando públicamente desde el año pasado que mantuvo una relación con Edwin Guerrero, líder y fundador de Corazón Serrano. Uno de los momentos más polémicos de su testimonio fue cuando relató un encuentro con el músico, quien, según su versión, la habría citado para una audición con el fin de integrarla a la agrupación. Sin embargo, lo que ocurrió en ese lugar fue muy distinto a lo que ella esperaba.

La influencer asegura que hubo consumo de alcohol y que, en medio del ambiente, Guerrero le robó besos. “Me dejé llevar”, comentó en uno de sus videos, al referirse a una situación que, según cuenta, estuvo a punto de convertirse en un encuentro íntimo no planeado.

Luego mostró capturas de pantalla de una conversación con el productor, donde se incluía un yape de S/ 50, presuntamente enviado para que comprara la pastilla del día siguiente. Además, reveló que él le escribía con frecuencia para preguntarle si ya había tenido su menstruación, lo que habría ocurrido semanas después del incidente.