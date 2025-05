Magaly Medina sorprendió nuevamente en la última edición de 'Magaly TV, la firme', tras exponer una compleja red de vínculos amorosos que involucra al líder de Corazón Serrano, Edwin Guerrero. Durante la emisión, la tiktoker Alina Loja, conocida como 'Reina Colibrí', fue entrevistada y reafirmó que mantuvo una relación con el cantante mientras este aún estaba con su entonces pareja oficial, Ana Lucía Urbina, actual vocalista del grupo.

La situación se tornó aún más escandalosa cuando la 'Urraca' reveló que una tercera mujer, identificada como Yeni Medina y apodada 'La Robotina Cajamarquina', también afirma haber tenido una relación sentimental con Guerrero desde marzo de 2024, incluso en simultáneo con Alina y Ana Lucía. La joven declaró haber sido víctima de intimidaciones para no hablar públicamente sobre el caso.

‘La Robotina Cajamarquina’ asegura haber tenido relación con Edwin Guerrero

Durante la emisión, Magaly mostró una serie de chats en donde Yeni Medina admitía haber mantenido un romance con Edwin Guerrero, coincidiendo con las fechas que Alina Loja también señaló como parte de su propia relación con el músico. “Yo estuve saliendo con él, pero veo que las fechas tanto las mías como las tuyas coinciden”, se lee en uno de los mensajes.

Yeni agregó que fue amenazada: "Me están intimidando, que si salgo a hablar me pueden denunciar". Incluso envió mensajes a la producción en los que expresó temor por mostrar pruebas en televisión. "Ella nos reconoce, pero no quiere mostrarnos las pruebas porque dice que la estaban intimidando. La están amenazando con enviarle cartas notariales", explicó Magaly Medina en vivo. Además, reveló que 'La Robotina Cajamarquina' le habría reclamado recientemente a Guerrero: "Le reclamé algunas cosas, en algún momento se sabrá la verdad".

El testimonio de Alina también sumó a la tensión: “Ella me escribió hace tres días preguntando en qué fechas había salido con Edwin... al parecer no era la única y quizás habrá más”. La 'Urraca', además, expuso supuestas indirectas de Yeni hacia Guerrero en TikTok, lo que avivó las sospechas del público.