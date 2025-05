Magaly Medina choteó invitación a fiesta de cumpleaños de tiktoker Valentino: “Ya tengo un compromiso”

El tiktoker Valentino, reconocido por su famosa frase 'Oye, qué tienes', vivió una situación incómoda durante una reciente grabación en vivo. Durante el programa, Magaly Medina, conductora de ATV, fue invitada a la fiesta de cumpleaños del joven creador de contenidos. Sin embargo, lo que parecía ser una invitación casual se convirtió en un momento tenso cuando Magaly respondió de manera fría.

Valentino, al notar la difusión de su fiesta, aprovechó para extenderle la invitación a la periodista. “Valentino, va a ser tu cumpleaños. Yo te he llamado porque he estado mirando la difusión que haces de tu fiesta de cumpleaños”, expresó la conductora. A lo que Valentino, con entusiasmo, respondió: “Si Magaly, voy a hacer mi tono. Estás invitada”.

La sorpresa llegó cuando Magaly, sin dudar, desestimó la invitación en vivo. “No me has invitado. O lo has hecho verbalmente. Ay, pero mira qué lástima. Yo ya tengo un compromiso que tomé con anterioridad”, dijo, dejando a Valentino visiblemente desconcertado.

La reacción de la famosa conductora dejó claro que no aceptaría la invitación, lo que hizo más evidente la incomodidad del momento.

El tiktoker tiró la casa por la ventana en su fiesta de cumpleaños. Foto: YouTube/ Magaly TV

El desplante de Magaly Medina a Valentino rápidamente se propagó en las redes sociales. Los usuarios compartieron el incómodo clip y, en muchos casos, comentaron sobre la actitud de la conductora.