Tiktoker muestra que Edwin Guerrero le yapeó S/50 tras presunto encuentro íntimo: “Me dejé llevar”

La joven tiktoker Alina Loja fue entrevistada en exclusiva por las cámaras de ‘Magaly Tv: la firme’ y reveló detalles comprometedores sobre su vínculo con Edwin Guerrero, fundador de Corazón Serrano. Con capturas de chats de WhatsApp y un comprobante de Yape como respaldo, la influencer mostró que el músico le depositó S/ 50, presuntamente, para que comprara una pastilla del día siguiente, luego de un encuentro que, según ella, casi terminó en relaciones íntimas.

Según su testimonio, los hechos habrían ocurrido a mediados de 2024, cuando Guerrero aún mantenía una aparente relación con Ana Lucía Urbina, integrante de su agrupación. Cabe recordar que, días después, Urbina haría público que había perdido un hijo del productor musical.

Tiktoker Alina Loja muestra chats y yape de S/50 que le envió Edwin Guerrero

Alina Loja es una joven tiktoker que desde el año pasado viene asegurando que tuvo una relación con Edwin Guerrero, fundador de Corazón Serrano. Lo más escandaloso de su relato fue cuando narró un encuentro con el músico, quien la habría invitado a una supuesta audición para integrar su agrupación. Según contó, en ese lugar hubo alcohol y el productor le robó besos. Ella afirma que "Me dejé llevar" por el momento, lo que casi terminó en un encuentro íntimo no planificado.

Luego, mostró chats en donde aparece un yape de S/ 50 que Edwin Guerrero le hizo para que compre la pastilla del día siguiente. Asimismo, le preguntaba constantemente sobre su menstruación semanas después del incidente.

Alina Loja revela que Edwin Guerrero negaba relación con Ana Lucía Urbina

‘Magaly TV: La Firme’ presentó audios comprometedores en los que se escucha a Edwin Guerrero afirmar que no mantenía ninguna relación sentimental con Ana Lucía Urbina, cantante de Corazón Serrano. Según se escucha, el productor musical le aseguró a la tiktoker que Ana Lucía tenía pareja y que el hijo que ella esperaba no era suyo.

“Te acuerdas de que te conté, lo que pasa es que ella no está conmigo y ella tiene su enamorado. Pero ya le hemos dicho que cuando salga de su reposo médico tiene que hablar. ¿Te acuerdas de que te conté que estuve 5 años con una chica de Corazón Serrano? Ella pues, pero hace 3 años que nosotros no estamos, solo que la gente, pues sigue especulando que supuestamente está embarazada y que es mío y no sé qué tanta vaina”, se le escucha decir al fundador de Corazón Serrano.