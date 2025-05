Una joven peruana contó su experiencia luego de trabajar en la producción del programa ‘Magaly TV, la firme’, que se transmite a través de ATV. La muchacha explicó al programa 'Habla Good' los estresantes momentos que vivió y que solo le costeaban sus pasajes, más no un sueldo o un incentivo económico. "Fue horrible", sentenció la mujer mediante un audio que envió al stream y provocó el asombro de los conductores.

Peruana señala que trabajó en programa ‘Magaly TV, la firme’

De acuerdo a la última emisión de 'Habla Good' en YouTube, los conductores dialogaron sobre los peores trabajos que muchos peruanos realizan cuando inician en el mundo laboral debido a la falta de experiencia. De esta forma, una joven peruana se comunicó con el programa y aseguró que trabajó en la producción del programa de espectáculos de Magaly Medina, ‘Magaly TV, la firme’. A su parecer, fue una experiencia 'horrible' y terminó renunciando debido a que no recibía algún beneficio económico por alrededor de 7 horas de trabajo.

"Mi peor chamba fue trabajar en ATV, en la producción de Magaly (Medina) viendo videos VHS desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. (Recuerdo) Iba a salir una nota de Gisela y tenía que estar viendo horas y horas de videos de VHS , donde Gisela esté mal vestida o mal peinada o hablando feo, no lo sé. Y solamente me daba mis refrigerios, o sea la hora del almuerzo y mis pasajes. Horrible, esa fue la peor chamba. No me pagaban nada, solamente comida y pasajes", explicó la joven.

Al respecto, el periodista Víctor Caballero, conocido en redes como Curwen, lamentó el caso e indicó: "La quemaron a Magaly Medina".

¿Qué temas aborda el programa de Magaly Medina?

El programa 'Magaly TV, la firme' se caracteriza por su enfoque en la farándula peruana, presentando:

Ampays: grabaciones exclusivas que revelan situaciones comprometedoras de figuras públicas.

Entrevistas: conversaciones con celebridades y personajes del entretenimiento.

Comentarios y análisis: opiniones sobre eventos y noticias del espectáculo nacional.

La conductora, Magaly Medina, es conocida por su estilo directo y sin censura, lo que ha generado tanto admiración como controversia entre el público.