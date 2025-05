Ana Lucía Urbina, reconocida cantante de la agrupación Corazón Serrano, atraviesa un difícil momento personal luego de que se difundieran audios en los que Edwin Guerrero, su expareja, niega el embarazo que ella le había confirmado. La polémica ha generado gran conmoción en el entorno de la artista, quien hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre esta controversia.

El tiktoker conocido como ‘Faranduleando con Fer’ ha sido el encargado de revelar el impacto emocional que esta situación ha causado en la vocalista de Corazón Serrano. Según afirmó, la cantante está devastada y ha decidido cortar todo contacto con Edwin Guerrero, debido a la negación pública del empresario que pone en duda una experiencia personal y delicada para la artista.

Ana Lucía Urbina no quiere saber nada de Edwin Guerrero

El escándalo comenzó cuando se hicieron públicos unos audios en los que Edwin Guerrero niega el embarazo de Ana Lucía Urbina, hecho que desató una ola de comentarios en redes sociales y medios de comunicación. Fernando, el creador de contenido tiktoker, aseguró haber hablado directamente con la vocalista de Corazón Serrano, quien le confesó sentirse profundamente afectada por la situación.

“Si me preguntas por Ana Lucía, ¿quieres saber cómo está? Ella está devastada, porque la hicieron quedar como una mentirosa, que ella estaba con otra persona, cuando dice ella que en ningún momento estaba con alguien más”, expresó. Además, apuntó que cuando Ana Lucía Urbina le comunicó sobre su embarazo, esta no se trataba de ninguna broma, sino de una situación real y dolorosa que ahora ve negada públicamente.

“¿Quién está quedando como payaso ahora, tú o yo? Eso también me gustaría que me respondas. Jugar con un embarazo, con un ser que supuestamente era tuyo y tú me lo confirmaste cuando sucedió la pérdida”, acotó el tiktoker, quien es amigo cercano de la vocalista de Corazón Serrano.