Luigui Carbajal rompió su silencio tras protagonizar un emotivo reencuentro con Ricky Trevitazo en el programa 'El valor de la verdad', donde ambos exintegrantes del grupo Skándalo se ofrecieron disculpas luego de seis meses de distanciamiento. La polémica se desató después del concierto por los 25 años de la agrupación, evento en el que Trevitazo, junto a Roly Ortiz, acusó a Carbajal de haberse quedado con parte del dinero recaudado.

Aunque durante la transmisión del espacio conducido por Beto Ortiz ambos aparentaron haber dejado atrás sus diferencias, el también locutor de radio confesó posteriormente que no quedó satisfecho con la reconciliación. En su programa, Luigui Carbajal reveló que sintió que no expresó todo lo que tenía guardado: "Cuando acabó el programa dije: ¿Por qué no dije tantas cosas que tenía aquí? (señala el corazón)".

Luigui Carbajal marca distancia de Ricky Trevitazo y de Skándalo

Según Luigui Carbajal, su intención al acudir a 'El valor de la verdad' no fue protagonizar un show mediático, sino cerrar un ciclo emocional. Afirmó que, incluso antes de la grabación, ya había perdonado de corazón a Ricky Trevitazo, tras un proceso personal de introspección durante Semana Santa. “Yo me presenté porque ya lo había perdonado. Me fui a la iglesia y pedí perdón por las cosas que pude haber dicho. De repente herí a su familia, a sus hijos, a él mismo”, declaró.

Carbajal también incluyó a Roly Ortiz en este acto de perdón. “Yo lo perdono a Ricky, lo perdono a Roly... Me sentí tranquilo. No he hecho un show de algo en donde mancharon mi imagen", aseguró, al tiempo que lamentó que su examigo no se disculpara con la misma claridad.

A pesar del aparente cierre del conflicto, Luigui Carbajal fue tajante al descartar cualquier posibilidad de una nueva reunión musical con Skándalo. “Definitivamente, nunca una relación va a ser igual que antes. Yo no vuelvo a hacer el grupo Skándalo jamás”, sentenció.

Además, indicó que esperaba más sinceridad por parte de Trevitazo respecto a las acusaciones que lo señalaban como responsable de irregularidades económicas. “Creo que uno no puede poner palabras en la boca de otra persona. Uno tiene que decir lo que siente, y si no lo sintió, ya está”, concluyó el intérprete.