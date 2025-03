El exintegrante de Skándalo, Luigui Carbajal, ha generado revuelo en redes sociales tras anunciar que venderá las prendas que utilizó durante su paso por la agrupación de tecnocumbia. A través de una transmisión en TikTok, el cantante informó que tiene gran cantidad de vestuario acumulado y que ha decidido rematarlo a un precio simbólico de S/1 por prenda, con la intención de que otras personas puedan aprovecharlo.

La noticia no pasó desapercibida y generó diversas reacciones entre sus seguidores y excompañeros. Mientras algunos consideran que es una buena oportunidad para obtener recuerdos de la agrupación, otros lo ven como una falta de respeto a su trayectoria. Entre los más críticos se encuentra Ricky Trevitazzo, quien cuestionó la actitud de su examigo y lo acusó de no valorar el legado de Skándalo.

Luigui Carbajal remata las prendas de Skándalo

Durante su transmisión en vivo, Luigui Carbajal mostró parte del vestuario que utilizó en los escenarios junto a Skándalo, asegurando que prefiere venderlo a un precio accesible en lugar de seguir guardándolo sin ningún propósito.

"Voy a 'safir' a un sol estas prendas, chequeenlas, tengo un montón, tengo además una bolsa grande con mucho vestuario. A cada una de las prendas, las voy a 'safir' a un sol", comentó mientras exhibía algunas de sus casacas y atuendos icónicos de la agrupación.

Luigui Carbajal también explicó que muchas de estas prendas fueron usadas en importantes presentaciones y que, aunque le tienen aprecio, considera innecesario seguir almacenándolas. "Esta casaca la hemos utilizado un montón de tiempo. Creo que ahora sería innecesario guardarla y prefiero que otras personas le den uso", agregó, justificando su decisión.

Ricky Trevitazzo lamenta acciones de Luigui Carbajal

Uno de los más indignados con la venta del vestuario fue Ricky Trevitazzo, quien en declaraciones para 'América hoy' expresó su rechazo a la decisión de su excompañero.

"En primer lugar, hay que darle valor a las cosas, como él mismo dice, pero hay que darle valor sentimental hacia Skándalo. ¿Su valor sentimental es un sol?", señaló, dejando en claro su desacuerdo con la forma en que Luigui Carbajal maneja sus recuerdos de la agrupación.

Trevitazzo no dudó en calificar de "ridículo" el acto de su excompañero, asegurando que está menospreciando su paso por Skándalo. "Me parece totalmente ridículo… Tiene que acordarse uno de dónde salió. Obvio, ya no las necesita, pero las cuelga como trofeo de guerra", afirmó con molestia.