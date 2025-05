Luigui Carbajal confiesa que lloró por Ricky Trevitazo cuando se enfermó de dengue: “Casi se muere, no lo podía dejar”

Ricky Trevitazo estuvo en 'El valor de la verdad' para contar su verdad sobre el quiebre de su amistad con Luigui Carbajal, con quien compartió escenario durante años como parte del grupo Skándalo. El distanciamiento entre ambos artistas se produjo tras un supuesto mal manejo del dinero generado por el concierto de aniversario por los 25 años de la agrupación, situación que desencadenó tensiones, acusaciones públicas y meses de silencio entre los excompañeros.

Durante el tenso reencuentro, Ricky Trevitazo no pudo contener las lágrimas al recordar cómo el dinero terminó separándolo de alguien a quien aún considera como un hermano. Por su parte, Luigui Carbajal se mostró más sereno, lo que generó diversos comentarios en redes sociales sobre su aparente frialdad. No obstante, el también humorista aclaró que aún siente un profundo cariño por su amigo y confesó que sufrió mucho cuando Ricky atravesó una delicada enfermedad por dengue.

Ricky Trevitazo recordó apoyo de Luigui Carbajal durante una grave enfermedad

En una de las preguntas de 'El valor de la verdad', Ricky Trevitazo confesó con profunda emoción que lloró por Luigui Carbajal tras el quiebre de su amistad. El exintegrante de Skándalo respondió a las acusaciones de su excompañero, quien lo había calificado de usar "lágrimas de cocodrilo" en entrevistas previas. “No es que sea un actor, y me duele. Verlo acá y saber que no puedo juntarme con él a pesar de que siento que es aún mi hermano, yo lo amo”, expresó Ricky entre lágrimas.

Beto Ortiz quedó sorprendido por la escena, ya que mientras Ricky lloraba desconsoladamente, Luigui mantenía un rostro sereno, lo que generó críticas entre los usuarios por su actitud. Sin embargo, Trevitazo explicó que su examigo no suele llorar frente a las cámaras: “Él solo moquea por sus hijos y padres”.

A pesar de las diferencias, ambos evidenciaron que aún existe un fuerte vínculo emocional. Ricky recordó que, cuando se enfermó de dengue, Luigui no se despegó de él: “Yo decía: ‘si no me suben las plaquetas me voy a mi casa y me muero’, no quería que me manden a otro hospital. Él se desesperó y se puso a llorar. Ahí se fortaleció mi amor por Luigui”.

Por su parte, Luigui también reconoció públicamente que ese episodio lo marcó: “Yo también tengo sentimientos por él. Quizás no lo demuestro con una lágrima, pero sí he llorado por él cuando supe que casi se muere con el dengue. Yo estuve ahí al pie del cañón, no lo podía dejar porque yo también siento que es mi hermano”.

Luigui Carbajal le pidió perdón a Ricky Trevitazo

Aunque se mostró firme al inicio, Luigui Carbajal no pudo ocultar su emoción al recordar los años de amistad que compartió con Ricky Trevitazo. “Me duele, me cuesta, tengo un nudo en la garganta de verdad, y te lo digo de verdad, lo extraño un montón”, confesó visiblemente afectado.

En medio del tenso reencuentro, y tras meses de distanciamiento marcado por acusaciones por el manejo del dinero de un concierto de Skándalo, Luigui dio un paso hacia la reconciliación. Con la voz entrecortada, ofreció disculpas públicas a su excompañero y a su entorno familiar. “Si alguna vez te ofendí con palabras, te pido disculpas, porque sé que de repente con lo que he dicho he podido afectar a tu familia, a tus hijos, a quienes quiero mucho, a tu esposa también. Jamás he querido herirte”, expresó.