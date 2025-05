Ricky Trevitazo participó en el reciente programa de 'El valor de la verdad', emitido el domingo 18 de mayo. Durante la emisión, el exintegrante del grupo Skándalo revivió episodios personales marcados por tensiones, incluyendo un emotivo reencuentro con su excompañero Luigui Carbajal, con quien logró una reconciliación tras conflictos del pasado relacionados con temas económicos.

Sin embargo, uno de los momentos más impactantes de la noche ocurrió cuando Ricky experimentó una fuerte descompensación en plena grabación. La crisis de salud obligó a interrumpir el programa de manera temporal, mientras la producción intervenía para asistir al cantante, generando gran preocupación tanto en el set.

¿Qué sucedió con Ricky Trevitazo en 'El valor de la verdad'?

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Ricky Trevitazo se mostró visiblemente afectado al abordar momentos dolorosos de su vida personal y profesional. Uno de los más delicados fue cuando recordó el quiebre de su amistad con Luigui Carbajal, tras un supuesto mal manejo económico vinculado al último concierto por los 25 años del grupo Skándalo. Las emociones lo desbordaron al punto de quebrarse varias veces frente a las cámaras.

Pero el momento más alarmante de la noche ocurrió cuando el cantante empezó a sentirse mal en plena grabación. En las imágenes emitidas antes de los cortes comerciales, se le observa en el icónico sillón rojo mientras sufre un repentino ataque de tos que lo lleva a atorarse. Aunque intentó recuperarse por sus propios medios, su estado obligó a que la producción interviniera y le ofreciera un vaso de agua.

A pesar de la ayuda, su rostro reflejaba un gran malestar. Hasta ahora, no está claro si este episodio ocurrió durante la transmisión en vivo o si fue editado, ya que no fue incluido en la parte final del programa, donde Trevitazo decidió retirarse en la pregunta 16. En el set, tanto él como sus amigos terminaron profundamente conmovidos y entre lágrimas.

Ricky Trevitazo llora al hablar de su pelea con Luigui Carbajal

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Ricky Trevitazo revivió el tenso conflicto que marcó el quiebre de su amistad con Luigui Carbajal, su excompañero en Skándalo. La disputa se originó tras las declaraciones de Roly Ortiz, exmánager de la agrupación, quien acusó públicamente a Carbajal de haberse quedado con parte del dinero recaudado por el concierto de aniversario del grupo.

Visiblemente conmovido, Ricky no pudo contener las lágrimas al recordar el cariño que aún siente por Luigui, a quien considera un hermano. “Me duele porque lo amo... Verlo acá y saber que no puedo juntarme con él, me parte”, expresó con la voz entrecortada. También lamentó que una relación tan cercana terminara por motivos económicos: “Todo lo que hicimos me duele que se vaya a la m… por plata”.