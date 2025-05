Darinka Ramírez afirmó que no siente amor por Jefferson Farfán, quien ahora presume su relación con Xiomy Kanashiro. Foto: Composición LR/Willax/Difusión | amor y fuego

Darinka Ramírez afirmó que no siente amor por Jefferson Farfán, quien ahora presume su relación con Xiomy Kanashiro. Foto: Composición LR/Willax/Difusión | amor y fuego

Darinka Ramírez reapareció en una entrevista con 'Amor y fuego', este lunes 19 de mayo. Durante el enlace, la madre de la hija menor de Jefferson Farfán habló abiertamente sobre la relación que mantuvo con el exfutbolista y las tensiones que surgieron entre ambos, especialmente tras la denuncia por violencia psicológica que ella interpuso tiempo atrás.

Uno de los momentos más comentados fue cuando se refirió a la actual pareja del conductor de 'Enfocados', Xiomy Kanashiro. Lejos de mostrarse incómoda, Darinka afirmó que ya no está enamorada de Farfán y que no le afectan sus muestras públicas de cariño. Por el contrario, se mostró madura y conciliadora al felicitarlo por su nueva relación.

Darinka Ramírez habló sobre la relación de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

Darinka Ramírez fue consultada sobre la reciente declaración de Jefferson Farfán en su pódcast, donde afirmó que Xiomy Kanashiro es “el amor de su vida”. Durante su participación, la conductora Gigi Mitre le preguntó directamente si le afectaban las palabras de amor del exfutbolista hacia la bailarina. Con total tranquilidad, Darinka respondió: “No, qué bueno que se enamoró, que siga su vida. En algún momento yo también lo voy a tener que hacer, ¿no?”

Asimismo, al ser cuestionada sobre si ya se había "desenamorado" de Farfán, fue clara y firme con su respuesta: “Sí, obviamente”, dijo, confirmando que ya no tenía sentimientos románticos por el padre de su hija.

Por otro lado, Darinka reconoció haberse ilusionado con la posibilidad de formar una familia unida con Jefferson Farfán, ya que compartían momentos íntimos, incluso cuando su hija ya tenía un año y medio. Sin embargo, aclaró que el 'Galáctico' nunca le habló de una relación formal, lo que generó confusión en ella. “No me habló de relación, pero mi confusión ha sido que estaba ahí conmigo y como familia”, explicó.

Darinka Ramírez le reclamó a Jefferson Farfán

En otro momento, Darinka Ramírez respondió si alguna vez enfrentó a Jefferson Farfán por sus vínculos con otras mujeres, en particular con Olenka Mejía y Delany López. Al respecto, la influencer reveló que le pidió explicaciones sobre Delany.

Darinka contó que la respuesta de Farfán ante sus cuestionamientos fue ambigua y evasiva. “Siempre me dijo que era su amiga, que la conocía, pero a la vez, como me decía que no quería nada, estaba con nosotras ahí, se quedaba en el departamento”, señaló. Estas declaraciones refuerzan las especulaciones sobre las relaciones paralelas que habría mantenido el exfutbolista.

La joven también admitió que, en ese momento, no existía una relación formal entre ambos; sin embargo, la cercanía constante de Farfán con ella y su hija generó confusión. “En el tiempo de Delany, él estuvo muy pendiente de nosotras, nos llamaba, estaba en la casa... Yo estuve confundida”, agregó Darinka, dejando entrever que las señales de afecto del exjugador no coincidían con sus palabras.