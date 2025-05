Tras revelarse que Jefferson Farfán le envió una carta notarial a Darinka Ramírez por utilizar su popular frase: “Dame luz” con el fin de publicitar a una empresa de cómputo y obtener ganancias, la madre de su última hija rompió su silencio.

En conversación con el programa ‘Todo se filtra’, la modelo reconoció que el exfutbolista tiene razón, ya que dicha frase está patentada a su nombre. Por esa razón, explicó que ha optado por crear su propia frase distintiva, la cual ya está en proceso de registro. Pero no solo eso, también se sensibilizó al contar que, gracias a ese trabajo como influencer, hoy puede generar dinero que le permiten mantener a la bebé que tienen en común

¿Qué le dijo Darinka Ramírez a Jefferson Farfán tras amenaza por usar su frase?

Darinka Ramírez, de 26 años, sorprendió al responderle a Jefferson Farfán sin un tono confrontacional, y más bien lo hizo con un mensaje sereno y emotivo, asegurando que utilizó las frases del padre de su hija para brindarle una mejor calidad de vida a su bebé.

“Tengo entendido que lo ha patentado el año pasado, pero no tiene relación a lo que he dicho últimamente (…) Yo estoy en proceso de patentar la mía, que cuál es: ‘dame brillo, ya no luz’ (…) Yo me estoy apoyando (en su frase), gracias porque también puedo facturar para su hija”, le contó a ‘Todo se filtra’ de manera tranquila.

Asimismo, reveló que actualmente no mantienen ningún tipo de comunicación con Jefferson Farfán. Sin embargo, reconoció que, al tener una bebé en común, ambos tendrán que verse las caras muy pronto.

Jefferson Farfán patentó sus frases y la de Xiomy Kanashiro

En el último episodio de ‘Enfocados’, Jefferson Farfán no se guardó nada y mostró el certificado de Indecopi que acredita la patente de su popular frase. “Patentado. ‘Dame luz’ y todas mis marcas. ¡Entiendan!”, expresó con firmeza el exfutbolista, dejando en claro que tomará medidas ante cualquier uso no autorizado.

Además, contó que ya ha iniciado contacto con algunas empresas que habrían utilizado su imagen o frases sin su consentimiento. Pero eso no fue todo: también reveló que registró legalmente la expresión ‘Oño’, conocida por ser usada frecuentemente por su pareja, Xiomy Kanashiro.

“Esa frase también está patentada, por si acaso. No estaban preparados para esto”, comentó entre risas, dejando claro que proteger su marca personal, y la de su entorno, es ahora una prioridad.