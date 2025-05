Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, se volvió tendencia en redes sociales tras su aparición en la fiesta de cumpleaños de Valentino Palacios. Un video donde se la ve descalza causó revuelo, generando especulaciones sobre una posible indirecta dirigida a Xiomy Kanashiro, quien es la actual pareja del exfutbolista. El gesto, captado en medio de un ambiente festivo, no pasó desapercibido entre los asistentes ni entre los seguidores que siguieron el evento a través de redes sociales.

La celebración, organizada para conmemorar los 20 años del influencer Valentino Palacios, reunió a diversas personalidades del espectáculo y creadores de contenido digital en una elegante residencia de Cieneguilla. Aunque la mayoría de invitados llamaron la atención por su presencia y estilo, Darinka se convirtió en el centro de las conversaciones después de protagonizar un momento que dividió opiniones entre los usuarios, quienes debatieron si se trataba de una simple broma o un acto con segundas intenciones.

Darinka Ramírez y su polémico video en la fiesta de Valentino

En medio del evento, un amigo que estaba cerca de Darinka Ramírez la grabó mientras caminaba sin zapatos, lo que desató una serie de bromas entre los presentes. El joven que captó el video no dudó en hacer comentarios jocosos para provocar risas dentro del grupo y la puso en el centro de la atención. "Mana, ¿qué fue la pedicura? Esta cansada la chola, no está para esos trotes. Muestra los pies, muestra los pies, quiero ver esos pies", dijo entre risas mientras filmaba.

Lejos de sentirse incómoda o evitar la cámara, Darinka decidió sumarse a la broma y mostró los pies con una actitud desafiante y burlona, lo que hizo que el video rápidamente se viralizara en las plataformas digitales. La reacción del público fue inmediata y dividida, pues mientras algunos vieron el gesto como una actitud relajada y espontánea, otros interpretaron que podía tratarse de una indirecta dirigida a Xiomy Kanashiro, con quien Darinka supuestamente mantiene una relación tensa por Jefferson Farfán.

Reacciones sobre la supuesta indirecta de Darinka Ramírez a Xiomy Kanashiro

Las reacciones no tardaron en llegar y generaron un intenso debate entre los usuarios de redes sociales. Por un lado, hubo quienes apoyaron la actitud desenfadada de Darinka Ramírez y la consideraron una mujer que sabe manejar la situación con humor y confianza. "Si Melissa tuvo a su Yahaira, Darinka tiene a su Xiomy", escribió un seguidor, haciendo alusión a los episodios polémicos del pasado en la vida amorosa de Jefferson Farfán.

Sin embargo, también aparecieron mensajes que intentaron calmar las aguas y evitar que la situación se convirtiera en un escándalo mayor. Entre ellos destacó un comentario que pedía no llevar las cosas al extremo: "Ay, Darinka, no llegues a esos extremos. Tú eres diferente", buscando resaltar que no necesariamente había mala intención detrás del gesto y que Darinka podría estar simplemente disfrutando de la fiesta sin querer generar polémica.