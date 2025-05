Durante una reciente emisión del podcast 'Enfocados', Jefferson Farfán volvió a convertirse en noticia tras dejar una fuerte confesión al aire. En medio de una amena conversación con Christian Cueva, el exjugador de la selección peruana habló abiertamente sobre su actual situación amorosa y reveló que ha dejado atrás su afición por la salsa, género que marcó su pasado sentimental con Yahaira Plasencia.

La charla, que parecía seguir una línea distendida y entre bromas, dio un giro emocional cuando Farfán, sin filtros ni rodeos, lanzó una declaración de amor pública dirigida a su pareja actual, Xiomy Kanashiro, conocida actriz cómica y bailarina del género cumbia. Sus palabras rápidamente generaron revuelo en redes sociales.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre su relación con Xiomy Kanashiro?

Christian Cueva, actual mediocampista de Cienciano, fue quien provocó la revelación tras preguntarle en tono jocoso a Farfán: “¿En qué momento cambiaste la salsa por la cumbia?”, en alusión directa a la recordada relación del exfutbolista con Yahaira Plasencia. La respuesta de Jefferson Farfán no tardó y fue tan clara como sorpresiva: “A mí siempre me ha gustado la salsa, solo que ya la dejé de lado hace bastante tiempo y ahora amo la cumbia”, respondió entre risas, evidenciando el cambio que ha tenido en su vida afectiva.

Lo que parecía solo una anécdota divertida pasó a un momento íntimo y muy personal cuando, mirando a cámara, Farfán aprovechó para enviarle un mensaje directo a su pareja, Xiomy Kanashiro: “Te amo, mi china, te amo, mi amor. Te amo... Es el amor de mi vida”, dijo con emoción, provocando una ola de comentarios entre sus seguidores y medios especializados que no esperaban una declaración de tal magnitud.

¿Yahaira Plasencia le mandó indirecta a Jefferson Farfán?

Hace unos días, Yahaira Plasencia compartió un fragmento de su nueva canción, titulada 'Remember'. Esto ocurre justo en medio de los rumores de que el exfutbolista Jefferson Farfán ya estaría conviviendo con su actual pareja, Xiomy Kanashiro.

En el video, Yahaira aparece en un estudio cantando y riendo mientras reproduce su nueva canción. Lo que más llamó la atención fue la letra: "Si hablas de mí que sea con nombre y apellido para que sepan lo que te has perdido (…) Dicen que le duele tanto que no me perdona. Quiere su remember y ya tiene a otra persona. Mete muchos goles, pero está fuera de zona.” La respuesta en redes sociales fue inmediata y numerosos usuarios interpretaron que la letra estaba dirigida a Jefferson Farfán, recordando la mediática relación que mantuvieron hace años, la cual estuvo llena de altibajos, separaciones e infidelidades.