El escándalo mediático que envuelve a Jefferson Farfán suma un nuevo capítulo tras las declaraciones de Darinka Ramírez, quien aseguró que el exfutbolista negó haber tenido una relación con Delany López, pese a que las imágenes difundidas en televisión indicaban lo contrario. La joven madre enlazó en vivo con el programa 'Amor y fuego', donde habló sin tapujos sobre la cercanía del exdeportista con varias mujeres en simultáneo, incluyendo a ella.

Ramírez, madre de la última hija con Farfán, confesó que durante el periodo en que este habría estado involucrado con López —según las propias palabras de Delany, su romance terminó en diciembre de 2024—, el exjugador seguía frecuentando su casa, se comunicaba constantemente y mantenía contacto estrecho con su hija. Esto, según Darinka, la llevó a cuestionar directamente a Jefferson por la relación que este mantenía con Delany.

Darinka Ramírez confiesa que encaró a Jefferson Farfán

Durante su intervención en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Darinka Ramírez fue consultada sobre si alguna vez le reclamó a Jefferson Farfán por sus vínculos con otras mujeres, específicamente con Olenka Mejía y Delany López. La joven respondió que, si bien Olenka negó todo cuando ella lo descubrió, con Delany la situación fue distinta: “De Delany yo sí le reclamé”, dijo en vivo.

Según sus palabras, la respuesta de Farfán fue evasiva y poco convincente. “Siempre me dijo que era su amiga, que la conocía, pero a la vez, como me decía que no quería nada, estaba con nosotras ahí, se quedaba en el departamento”, comentó Ramírez con evidente molestia. Estas afirmaciones reafirman los rumores sobre la simultaneidad de relaciones que rodean al exfutbolista, generando gran interés en redes sociales y medios de espectáculos.

La joven también reconoció que en ese momento no mantenían una relación formal, sin embargo, la constante cercanía de Jefferson Farfán con ella y su hija la llevó a sentirse confundida: “En el tiempo de Delany, él estuvo muy pendiente de nosotras, nos llamaba, estaba en la casa... Yo estuve confundida”, agregó.