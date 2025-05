Darinka Ramírez responde con firmeza a indirecta de Jefferson Farfán: “Siempre he trabajado”. Foto: captura de pantalla/Panamericana Televisión | Foto: captura de pantalla/Panamericana Televisión

Darinka Ramírez responde con firmeza a indirecta de Jefferson Farfán: “Siempre he trabajado”. Foto: captura de pantalla/Panamericana Televisión | Foto: captura de pantalla/Panamericana Televisión

Durante una reciente entrevista en el pódcast ‘Enfocados’, Jefferson Farfán generó controversia al lanzar comentarios que muchos interpretaron como una crítica velada a sus exparejas. “Tú no te puedes meter con cualquier 'pisapaja'”, fue una de las frases que causó revuelo, acompañada de afirmaciones como “no tienen brillo”, lo que alimentó aún más la polémica hacia sus últimos amoríos.

Frente a esta situación, Darinka Ramírez decidió hablar públicamente. La joven madre respondió con contundencia al deslinde del exfutbolista, asegurando que siempre ha sido económicamente independiente y que sus logros son fruto de su propio esfuerzo. Su declaración no pasó desapercibida y se ha viralizado en redes sociales.

Darinka rompe su silencio sobre posible indirecta de Jefferson Farfán

En conversación con el programa ‘Todo se Filtra’ de Panamericana TV, Darinka Ramírez fue clara al responder a las supuestas indirectas. “Siempre me he ganado mi propio dinero, siempre he solventado mis gastos”, expresó. Con esto, desmarcó su imagen de cualquier acusación de dependencia o falta de iniciativa, demostrando que su camino ha estado alejado de comodidades ajenas.

Además, Darinka confesó que no mantiene comunicación con Jefferson Farfán, a pesar de tener una hija en común. “Yo no tengo ningún tipo de contacto con él, pero igual tenemos una pequeña y tendremos que seguir viéndonos por ahí”, dijo. Esta revelación sorprendió, ya que muchos esperaban una relación más fluida entre ambos por el bien de su hija.

Las prioridades de Darinka Ramírez

Darinka Ramírez también recalcó que Farfán sí cumple con las obligaciones económicas correspondientes para su menor niña. “Él está cumpliendo con los pagos para su hija. No tengo problemas con él por el momento”, afirmó. A pesar de la distancia con el exfutbolista, Darinka dejó claro que su prioridad es su pequeña y que está comprometida con su rol como madre.

Por otro lado, adelantó que evalúa nuevos caminos laborales, entre ellos, incursionar en televisión. Mostrándose segura y motivada, indicó que está abierta a explorar oportunidades que le permitan seguir desarrollándose de manera profesional, sin depender de nadie. Su mensaje fue recibido como un ejemplo de empoderamiento personal.