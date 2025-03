Durante el fin de semana, Magaly Medina compartió un momento inesperado junto a su amiga María Pía Copello que rápidamente se viralizó en TikTok. Ambas conductoras se reunieron en una pista de carreras para alentar al esposo y al hijo de la presentadora de América TV (los Dyer) y aprovecharon la ocasión para grabar contenido que respondiera con humor a sus críticos.

El video causó revuelo en redes sociales debido a una escena improvisada que terminó en blooper. Mientras realizaban un trend en el que simulan desmayarse ante los comentarios negativos que reciben, la conductora de ATV ejecutó un movimiento que casi la hace terminar en el suelo. La reacción inmediata de María Pía evitó una caída que pudo haber tenido consecuencias.

Magaly Medina a punto de terminar en el piso tras video con María Pía Copello

El clip, grabado en plena pista de carreras, muestra a Magaly Medina lanzándose hacia los brazos de María Pía Copello, como parte de una coreografía planeada para un trend de TikTok. La intención era simular que la periodista caía desmayada tras 'enterarse' de críticas, en tono irónico. Sin embargo, la fuerza del salto no fue calculada adecuadamente y casi termina en accidente.

La exconductora infantil logró sujetarla con esfuerzo, evitando que la figura de ATV se golpeara contra el pavimento. Ambas rompieron en carcajadas y decidieron compartir el momento con sus seguidores, acompañándolo del texto: “Mi amig@ y yo cuando nos enteramos de que hablan mal de nosotr@s y creen que nos duele”.

El video en mención no tardó en hacerse viral, acumulando miles de 'likes' y diversos comentarios de apoyo a ambas conductoras de televisión. "Se pasaron, morí de risa con el video", "la caída lo fue todo", "lindas y ocurrentes", "las amo, me encantan", "me encantan, las adoro, hermosas", son algunas menciones de los usuarios en Instagram y TikTok.