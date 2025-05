María Pía Copello revela que Magneto los dejó plantados en ‘MQM’, pero sí fueron a otro canal: “Quedé payasa”

El grupo Magneto tenía programada su participación en el programa ‘Mande quien mande’ (MQM), conducido por María Pía Copello, para el viernes 16 de mayo. Esta esperada visita fue promocionada con anticipación, generando entusiasmo entre los fans. Sin embargo, los integrantes del popular grupo mexicano no se presentaron en el set de América TV, causando inconvenientes en la producción. La propia conductora expresó su decepción en vivo, afirmando que el equipo quedó literalmente “payaso” por la inesperada cancelación.

Magneto no asistió al programa de María Pía en América TV y apareció en otros canales

Desde varios días antes, el programa ‘MQM’ anunció la llegada de los miembros de Magneto, banda muy popular en los años 80 y 90. Se lanzaron videos promocionales, se prepararon segmentos especiales e incluso los conductores bailaron los clásicos del grupo en pleno set. La expectativa era alta, pero el viernes, Magneto no llegó a Pachacámac, donde se graba el programa. Lo que sorprendió aún más fue que, pese a no asistir a ‘MQM’, Magneto sí se presentó en otros programas de televisión.

El viernes por la mañana aparecieron en ‘Arriba mi gente’ de Latina TV, y el jueves por la tarde estuvieron en ‘Amor y Fuego’, emitido por Willax. En ambas entrevistas, los artistas promocionaron su concierto en Lima. Esta situación generó críticas por parte de la audiencia y dejó entrever una falta de coordinación con América TV.

La respuesta de María Pía Copello ante la cancelación de última hora

María Pía Copello se mostró incómoda y no dudó en expresar lo sucedido ante cámaras. “Estuvimos anunciando toda la semana que hoy se presentaría Magneto. Que Magneto nos tocó la puerta, que Magneto vendría hasta Pachacámac y de pronto, en la noche, entramos en pánico todos. Nos llamaron y nos dijeron ‘Mira, la prueba de sonido es a la misma hora del programa. Entonces no vamos a poder ir hasta Pachacamac. Si gustan, les brindamos un enlace’. En conclusión, Magneto me dejó payasa”, declaró la conductora en tono irónico, pero visiblemente molesta.

La producción de ‘Mande quien mande’ decidió no aceptar el enlace virtual y, en su lugar, convocaron a otros artistas para cubrir el espacio. Sin embargo, María Pía reveló que tenían preparado sorpresas especiales para Magneto, como prendas personalizadas, que finalmente no pudieron ser entregadas. El desplante generó reacciones en redes sociales, donde varios seguidores del programa expresaron su solidaridad con la conductora y criticaron la actitud del grupo mexicano.