Maria Pía Copello, una de las figuras más conocidas de la televisión peruana, habló abiertamente sobre su amistad con Magaly Medina, una de las periodistas más influyentes del espectáculo nacional. La revelación se dio durante su participación en 'Tampoco Tampodcast', espacio conducido por Kenji Fujimori, donde la empresaria sorprendió al tocar temas personales sin filtros.

En el episodio, la también influencer relató cómo se fue construyendo su relación con la 'Urraca' y detalló que, antes de acercarse a ella, recibió advertencias por parte de personas cercanas. A pesar de ello, decidió conocerla y generar un vínculo más allá de lo profesional. La conversación abordó desde cómo fueron sus primeras reuniones hasta lo que opina sobre la exposición mediática que rodea a la popular conductora de 'Magaly TV, la firme'.

Así es la verdadera Magaly Medina, según Maria Pía Copello

Durante la entrevista, Maria Pía Copello reveló que fue Rodrigo González quien la presentó con Magaly. “Al principio como que siempre estábamos los tres, y luego nos presentó a Alfredo, se lo presenté a mi esposo, y nos hicimos patas, de a poco”, comentó. Afirmó que, aunque recibió advertencias, su amistad con la periodista creció de forma natural y sincera.

“Eso sí, lo que pasa es que Magaly… Magaly es Magaly. Claro, había ese temor y yo decía: ‘Dios mío que nunca surja un tema’, porque tú sabes, es difícil, pero creo que se dio de una forma tan natural”, explicó Copello. Además, destacó que la personalidad de la 'Urraca' es muy distinta fuera de cámaras: “Hemos compartido muchas cosas y Magaly tiene una forma de ser, es bien querendona, bien cariñosa. Los chispazos y todo eso es igualita, la risa la misma, pero nosotros hablamos de otras cosas cuando estamos juntas, nada de farándula”.

¿Qué pasaría si Magaly Medina ampayara a Maria Pía Copello?

Consultada por Kenji Fujimori sobre un posible ampay, Maria Pía Copello fue contundente al señalar que no pediría favores especiales por su amistad con la periodista. “Como no lo va a sacar, ni rogándole. Ella tiene que hacer su chamba y eso es. La amistad es con eso, así vino la amistad, yo no la puedo condicionar a ello”, dijo.

También afirmó que existe un acuerdo implícito de respeto y sinceridad entre ambas. “Yo siempre he dicho que tiene la libertad de poderme decir lo que le parezca, creo que ese es su trabajo, y yo también le digo algunas cosas. Ella sabe que tiene la libertad de criticarme también. No la puedo condicionar a que esté de acuerdo con todo lo que yo piense o diga”.