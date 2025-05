Dayanita explica por qué se operó la nariz tras polémica por quemar cráneo humano: "No podía respirar bien"

La actriz cómica Dayanita sorprendió a sus seguidores al reaparecer públicamente mostrando los resultados de su reciente rinoplastia. Durante una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, realizada desde Villa El Salvador, la artista no solo habló sobre su proceso de recuperación, sino que también explicó el motivo detrás de la cirugía.

Esta reaparición se dio poco después de haber sido intervenida por la Policía junto a su pareja, Miguel Rubio, tras un incidente que generó gran controversia. Según reportes, fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades luego de que Dayanita quemara unas bolsas de basura en cuyo interior se halló un cráneo humano.

Dayanita revela la razón por la que se operó la nariz

Después de haber atravesado un tenso momento en la comisaría de San Juan de Miraflores, la actriz cómica Dayanita reapareció en redes sociales para mostrar cómo avanza su recuperación tras someterse a una cirugía de nariz. A través de su cuenta de Instagram, compartió una historia en la que se mostró agradecida con el resultado y con el cirujano responsable de la intervención: "Mi quinto día de recuperación de mi naricita, gracias por su hermoso trabajo, Dr. Juan Pedro", escribió. Además, aprovechó para invitar a sus seguidores a acompañarla en una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick.

Durante esa transmisión en plena vía pública, Dayanita reveló por primera vez el verdadero motivo que la llevó a pasar por el quirófano. Según contó, la operación no fue solo por estética, sino por una necesidad médica: "Yo me operé la nariz por una situación de que no podía respirar bien. Por el último accidente que tuve, se me había dislocado la nariz y se me veía feo en realidad", confesó.