Dayanita confiesa que tenía un cráneo humano en su poder tras ser intervenida por la policía: “Yo lo quemé”

Dayanita continúa en el ojo de la tormenta tras haber sido intervenida por la policía junto a su pareja, Miguel Rubio. Ambos fueron trasladados a la comisaría de San juan de Miraflores luego de que vecinos presentaran una denuncia el jueves 15 de mayo, alertando sobre una quema inusual de bolsas de basura frente al domicilio de la actriz cómica.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, se encontraron con una escena impactante: una bolsa que contenía un cráneo humano que estaba casi calcinado, junto a otros restos de basura. Ante ello, la pareja fue llevada a la comisaria para rendir su manifestación. Aunque ya está en libertad, la humorista conversó con La República y admitió que ese cráneo le pertenece. Según contó, se trataba de un objeto que le fue entregado como regalo de un chamán.

Dayanita admite que quiso deshacerse de cráneo que le regaló un chamán

Dayanita reveló a este diario que el cráneo humano fue un canje que le entregó un chamán con la intención de que pudiera armar su altar en casa. Sin embargo, al ya no querer conservarlo, decidió quemarlo y desecharlo en una bolsa de basura.

“Yo, como toda persona del medio que siempre tiene sus rituales o sus altares, yo por un medio de canje obtuve esa calavera que un chamán me lo había regalado… Yo lo pensé porque como dice, el que nada debe nada teme, yo lo quemé anteayer en la esquina de mi casa, pero no se quemó por completo, entonces encontraron todo ahí”, expuso la actriz cómica a La República.

La también influencer de 27 años se venía recuperando de una operación a la nariz y no imaginó que este suceso le traería tantos problemas. Aun así, no tuvo problemas en acudir a la comisaría para brindar su declaración y esclarecer los hechos.

“Yo no pensé que esto iba a llegar a más, por querer deshacerme de mi altar, ya no quería hacer nada, ya no quería tener esas cosas. Pensé que tener eso iba a ser buena idea, pero vi que me trajo problemas. Ya todo está solucionado y mis abogados se están encargando de ver esos temas”, finalizó.

Cráneo humano encontrado cerca al domicilio de Dayanita. Foto: Elvis Cairo URPI/LR

La cantante fue junto a sus amigos y su pareja a su casa luego de haber brindado su declaración en la comisaría, donde no estuvo en condición de detenida, sino de testigo.

PUEDES VER: Dayanita reaparece tras ser intervenida por la Policía en SJM y rompe el silencio con mensaje en redes sociales

Magaly Medina reveló imágenes de la intervención a Dayanita

Durante la emisión de su programa del jueves 15 de mayo, Magaly Medina presentó un video grabado por la propia Dayanita desde el interior de la comisaría de SJM. En el clip, la actriz cómica expresa su desconcierto por la intervención policial: "Por favor, no sé qué hago aquí. La comisaría me ha subido al carro de la nada, sin ninguna notificación, nada. Estoy en la comisaría de Pamplona 1", se le escucha decir.

Según Medina, la abogada de Dayanita también se hizo presente en la dependencia policial para exigir una explicación sobre el procedimiento. “La policía llegó tras el llamado de los vecinos y encontró unas bolsas de basura que, al parecer, estaban siendo quemadas", comentó la conductora en vivo. "Dentro de esas bolsas hallaron lo que parecía un cráneo con restos de cabello. Los vecinos les dijeron a los agentes que la humorista y su pareja estaban quemando todo ese contenido", agregó.

Asimismo, la periodista aclaró que tanto la humorista como su pareja no están detenidos, pero sí fueron trasladados a la comisaría para rendir su manifestación. "Están como testigos y el fiscal de turno ya los está interrogando para determinar qué hacían con esos objetos quemados", puntualizó.