Dayanita vuelve a estar en el centro de la atención pública tras la reciente intervención policial en su domicilio, junto a su pareja Miguel Rubio. La comisaría de San Juan de Miraflores fue el escenario donde ambos rindieron manifestación luego que vecinos denunciaran una quema inusual de bolsas de basura frente a su casa, lo que llevó a las autoridades a descubrir una escena fuera de lo común. Entre los restos, destacaba un cráneo humano casi calcinado, que generó gran conmoción y que provocó que la pareja sea trasladada para esclarecer los hechos.

En exclusiva para La República, la actriz cómica rompió su silencio y confirmó que el cráneo encontrado le pertenece, asegurando que se trata de un objeto que le fue obsequiado por un chamán. Además, Dayanita filtró una imagen del altar que había armado en su hogar, donde se observa junto al cráneo humano, un muñeco de Chucky y otras ‘ofrendas’, elementos que han despertado la curiosidad y el asombro de sus seguidores.

Impactante altar de Dayanita con 'ofrendas' de todo tipo

La imagen filtrada por Dayanita revela un altar cargado de elementos que causan sorpresa y controversia. En él se puede apreciar claramente el cráneo humano antes de ser quemado, un muñeco de Chucky que añade un toque macabro, un cuchillo y una pequeña imagen de Buda, entre otras ‘ofrendas’ que completan esta peculiar y enigmática composición. Cada objeto parece tener un significado especial dentro del ritual que la actriz cómica había creado en su hogar, lo que ha generado numerosas preguntas sobre el trasfondo de estas prácticas.

Altar de Dayanita.

En diálogo con La República, Dayanita explicó que no esperaba que la situación escalara tanto y que la intención inicial era simplemente deshacerse del altar. “Yo no pensé que esto iba a llegar a más, por querer deshacerme de mi altar, ya no quería hacer nada, ya no quería tener esas cosas. Pensé que tener eso iba a ser buena idea, pero vi que me trajo problemas. Ya todo está solucionado y mis abogados se están encargando de ver esos temas”, aseguró, tratando de poner fin a la polémica que ha envuelto su nombre en los últimos días.