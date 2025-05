La actriz cómica Dayanita se encuentra en el ojo de la tormenta tras haber sido detenida junto a su pareja, Miguel Rubio, luego de que vecinos reportaran un hecho alarmante: la quema inusual de diversos objetos, entre ellos un cráneo humano. La intervención policial generó un gran revuelo mediático y puso a la artista en el centro de la polémica.

En declaraciones a la prensa, Dayanita explicó lo ocurrido y se refirió a su situación actual. La actriz confirmó que atraviesa una fuerte crisis económica y, en medio de un conflicto legal con su exjefe Jorge Benavides, dejó entrever que no podría asumir la multa por haber abandonado el programa ‘JB en ATV’.

Dayanita admite que no podría pagar la multa por dejar ‘JB en ATV’

Tras haber sido detenida, Dayanita habló con los medios de prensa, en donde fue consultada sobre las declaraciones de Jorge Benavides, quien puso en duda su estado emocional tras su sorpresiva salida del programa 'JB en ATV'.

La actriz cómica aseguró estar atravesando un momento muy difícil en lo personal, luego de haber sido víctima de una estafa. “Yo por TikTok puedo mostrar muchas cosas, puedo sonreír, pero nadie sabe lo que uno pasa por dentro. Igual respeto las opiniones de mi exjefe”, expresó, dejando en claro que, pese a la polémica, no tiene intención de generar más conflictos.

Respecto al proceso legal que enfrenta por el incumplimiento de contrato, Dayanita afirmó que ha intentado acercarse a Jorge Benavides para llegar a un acuerdo. “Quiero ver esos temas y conversar”, confirmó la artista, quien se viene recuperando de una operación de nariz.

Sin embargo, reconoció que su situación financiera es crítica y que difícilmente podría asumir la penalidad estipulada en el contrato, la cual equivale a 20 veces su sueldo mensual. “No sé (si voy a pagar). Si te muestro mi estado de cuenta, está hasta las patas”, confesó en declaraciones para 'Magaly TV, la firme'.

Dayanita explica por qué tenía un cráneo humano

En una conversación con La República, tras su detención, Dayanita reveló que el cráneo humano fue un canje que le entregó un chamán con la intención de que pudiera armar su altar en casa. Sin embargo, ya no quería tenerlo y decidió quemarlo en una bolsa de basura.

“Yo, como toda persona del medio que siempre tiene sus rituales o sus altares, yo por un medio de canje obtuve esa calavera que un chamán me lo había regalado… Yo lo pensé porque como dice, el que nada debe nada teme, yo lo quemé anteayer en la esquina de mi casa, pero no se quemó por completo, entonces encontraron todo ahí”, expuso la actriz cómica.

“Yo no pensé que esto iba a llegar a más, por querer deshacerme de mi altar, ya no quería hacer nada, ya no quería tener esas cosas. Pensé que tener eso iba a ser buena idea, pero vi que me trajo problemas. Ya todo está solucionado y mis abogados se están encargando de ver esos temas”, finalizó.