Delany López ha roto el silencio y confirmado públicamente la duración y fecha exacta del fin de su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán. En una entrevista exclusiva para el programa ‘Amor y fuego’, la influencer y empresaria reveló que su vínculo sentimental se extendió por dos años y terminó en diciembre del 2024, aclarando varios rumores que han circulado sobre su romance.

Durante la conversación, Delany López detalló cómo fue la dinámica con Farfán, expresó su decepción por la manera en que concluyó la relación y desmintió categóricamente las acusaciones de haber sido la tercera en discordia en la vida amorosa del futbolista. Además, se mostró firme ante la posibilidad de enfrentar acciones legales y dejó claro que no teme a las repercusiones.

La fecha exacta del final de la relación entre Delany López y Farfán

Delany López puntualizó que la relación con Jefferson Farfán comenzó a principios del 2023 y se extendió hasta diciembre de 2024, confirmando que duró exactamente dos años. “La última relación que he tenido duró hasta diciembre del 2024. Yo terminé mi relación en diciembre del 2024. No creo tener tanta imaginación para hacerme un cuento. Duró dos años esa relación, empezó a inicios del 2023”, aseguró la influencer durante la entrevista con ‘Amor y fuego’.

Además, la modelo subrayó que su relación con la ‘Foquita’ fue evidente para quienes los rodeaban, incluso fue presentada oficialmente a la madre del exfutbolista. “Cualquier persona que lo veía de afuera, se podía dar cuenta de la realidad (...) a mí me grabaron, estuve en la fiesta de la mamá”, explicó Delany López, descartando cualquier rumor de que su vínculo fuera secreto o falso.

En cuanto a la polémica sobre la supuesta relación paralela con Darinka Ramírez, López negó conocerla durante el tiempo que estuvo con Farfán. “Yo sé quién es desde que sale el pódcast anunciando que era padre, yo antes no supe de ella, ni nombre. No la conocía, no la conozco”, afirmó con claridad.

Delany López expone su molestia contra Jefferson Farfán

Asimismo, Delany López no ocultó su frustración respecto a cómo terminó el romance con Farfán y criticó la actitud de quienes “juegan con los sentimientos ajenos”. “Me parece muy cobarde despertar sentimientos en una persona y después limpiarte las manos y decir: ‘Para qué te enamoras’”, señaló, dejando en claro su decepción hacia la conducta de Farfán.

Ante la eventualidad de enfrentar acciones legales por parte del exfutbolista, López mostró tranquilidad y confianza en sí misma. “Yo sé que es una persona bondadosa y le gusta darle trabajo a sus abogados, pero yo no le tengo miedo a él ni a nadie”, indicó, dejando claro que no teme las consecuencias y está preparada para defender su verdad.