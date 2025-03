Delany López ha dado detalles sorpresivos sobre la ruptura que vivió con el exfutbolista Jefferson Farfán. En una entrevista reciente, la modelo peruana reveló que esta separación no solo fue devastadora a nivel emocional, sino que también tuvo serias repercusiones en su salud física y mental. Según la influencer, los rumores sobre una infidelidad de la 'Foquita', sumada a una serie de sucesos personales, la llevaron al colapso emocional y a un grave estado de depresión y ansiedad que requirió su internamiento en una clínica.

En una entrevista para 'Café con la Chévez' contó cómo atravesó este proceso complicado, mencionando que durante esos días de sufrimiento no solo se enfrentó a la angustia de una ruptura amorosa, sino también a la pérdida de un ser querido y a una constante presión mediática. "Este año para mí ha sido muy complicado, porque lo empecé muy mal", aseguró Delany, compartiendo los detalles de una experiencia que la marcó profundamente.

Delany López confiesa mal momento tras terminar con Jefferson Farfán

Delany López admitió que la ruptura con Jefferson Farfán fue una de las etapas más difíciles de su vida. La relación, que duró dos años, terminó en medio de rumores que apuntaban a una infidelidad de la 'Foquita' con Xiomy Kanashiro, conductora de televisión y actual pareja del futbolista. La creadora de contenidos explicó que no solo sufrió la decepción de la separación, sino también el dolor de descubrir que la persona en quien más confiaba había estado involucrada con otra.

"Sí, este año para mí ha sido muy complicado, porque lo empecé muy mal. Los primeros días del año falleció mi primo hermano, pasó todo esto mediático que fueron insultos en redes, muchas cosas que se decían, muchas cosas que salían y llegó un punto en que colapsé. Estuve internada, porque como te digo yo sufro de depresión, de ansiedad", expresó en la entrevista.

"Bajé 10, 11 kilos. No comía, solo tomaba agua (...) eran muchas emociones las que yo sentí, con mi hijo pequeño, muchas veces yo me aguantaba, porque él no me podía ver mal. Pero cuando me internan yo salgo de la clínica, con otros pensamientos. Yo no me podía dar ese lujo de yo estar mal, porque yo tenía a mi hijo en casa y de una u otra manera mi hijo solo depende de mí, porque su papá está en provincia", acotó Delany sobre el término de su relación con Farfán.

Delany López revela que Xiomy Kanashiro sabía de su romance con Jefferson Farfán

En la misma entrevista, Delany López abordó el tema de Xiomy Kanashiro, quien en los últimos tiempos ha estado en el centro de la atención mediática como la actual pareja de Jefferson Farfán. Según la modelo, la conductora sabía de su relación con el futbolista, e incluso lo habría presenciado en dos ocasiones.

"Ella sabe... Ella me ha visto en dos oportunidades y ella lo sabe", afirmó, dejando entrever que no fue un obstáculo para que Xiomy decidiera iniciar un romance con Farfán.