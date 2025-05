Jefferson Farfán se descompensó en plena entrevista con Christian Cueva: le pusieron oxígeno

El ex futbolista no aguanto más y tuvo que pedir oxígeno rápidamente Foto: Composición LR/captura YouTube | Foto: Composición LR/captura YouTube

El ex futbolista no aguanto más y tuvo que pedir oxígeno rápidamente Foto: Composición LR/captura YouTube | Foto: Composición LR/captura YouTube

En el último episodio de enfocados, conducidos por Jefferson Farfán y Roberto Guisasola, el invitado especial fue el actual atacante del Cienciano, Christian Cueva. Durante el programa se abordaron diferentes temas, lo que se mencionaba sobre su relación con Melissa Klug, toda esta serie de rumores que habrían podido influir entre el jugador del Cienciano y Jefferson Farfán". Este encuentro digital tenía como objetivo aclarar esa situación, pero lo que nadie anticipó fue que 'Jeffry' sufrió una descompensación mientras conversaba con él.

El futbolista y Roberto Guizasola se mostraron emocionados al saludar a Christian Cueva, pero, de repente, Farfán comenzó a sentirse mal: "Me he parado y… ¿A qué hora llega el oxígeno?", comentó entre risas mientras tomaba una bebida.

Visiblemente afectado, pidió que le colocaran la mascarilla de oxígeno, expresando que la altura le resultaba un desafío físico, especialmente en situaciones como esta. "Por eso no juego en altura, porque esto sí me choca. No es broma", añadió. Afortunadamente, tras unos minutos de descanso, el jugador se recuperó y el incidente no pasó a mayores.

¿Se quebró la relación de amistad entre Cueva y Farfán?

En otro tema, tanto Cueva como Farfán negaron que hubieran tenido una discusión luego de las recientes polémicas que involucraron a Melissa Klug. La animadora Pamela López había hecho declaraciones sobre la "Blanca de Chucuito" y la esposa de Christian Cueva, lo que generó gran revuelo en los medios durante semanas. Klug, molesta por los comentarios, envió una carta notarial a la presentadora y negó cualquier tipo de acercamiento íntimo con el futbolista.

No obstante estos rumores, la relación de amistad entre Farfán y Cueva permaneció firme e inquebrantable. El empresario aclaró en su programa: “La gente no sabe, creen que estamos mal, gente, por favor, este es mi galáctico”, mostrando así que pese a las controversias exteriores, este vínculo permanece fuerte.