Delany López visitó por primera vez el programa ‘Amor y fuego’ tras revelar que ha recibido amenazas de muerte luego de ser vinculada con un perfil de Instagram llamado ‘La Tía Boti’, conocido por revelar supuestas infidelidades de futbolistas. Durante la entrevista, el conductor Rodrigo González aprovechó la oportunidad para indagar sobre su relación con Jefferson Farfán.

Al notar que Delany evitaba profundizar en el tema, el popular 'Peluchín' le preguntó directamente si existía un contrato de confidencialidad que le impidiera hablar al respecto. La reacción de la modelo fue, sin duda, muy llamativa, y sus explicaciones sorprendió mucho a los presentes.

Delany López se pronuncia sobre un supuesto contrato de confidencialidad con Jefferson Farfán

Durante su participación en ‘Amor y fuego’ este jueves 15 de mayo, Delany López confirmó que su relación con Jefferson Farfán terminó en diciembre de 2024, luego de dos años juntos. Cuando el conductor Rodrigo González le preguntó dónde y bajo qué circunstancias se conocieron, la modelo prefirió no profundizar en el tema.

Ante esta negativa, González le consultó directamente si había firmado un contrato de confidencialidad. Delany respondió con firmeza: “No quiero hablar más del tema” y explicó que su atención está centrada en la denuncia que ha presentado.

Cuando el conductor le preguntó por qué motivos se firman este tipo de contratos, la expareja de Farfán respondió los motivos de su reserva. “Más que todo, si hay un contrato o no, es un tema del respeto que yo le tengo. Si le tengo un respeto y un cariño muy grande a su entorno. Es por ellos que yo no hablo cosas”, agregó.

Delany López también subrayó su firme convicción de mantener en reserva la información que le fue confiada, asegurando que, por respeto a la familia y al entorno, no revelará ningún detalle privado. “Es algo que en mí está que las cosas que en algún momento me confiaron van a quedar para mí siempre. Yo no voy a salir a ventilar cosas que en algún momento me confiaron. Por un tema de respeto y cariño al entorno y familia, yo no podría salir a hablar ni nada”, afirmó.