Yahaira Plasencia, la popular cantante de salsa, dejó a todos sorprendidos al publicar un video en su cuenta de TikTok, en donde celebra el Día del Trabajo con un curioso mensaje que rápidamente fue asociado con su expareja, el exfutbolista Jefferson Farfán. Aunque en ningún momento la cantante menciona directamente a la 'Foquita', sus seguidores no tardaron en hacer las conexiones y especular sobre el destinatario de sus palabras.

El video, publicado a principios de mayo, muestra a la artista disfrutando de un momento con amigos. Sin embargo, lo que realmente captó la atención fueron las frases escritas por Yahaira, que parecían ser una clara indirecta hacia su ex, provocando todo tipo de reacciones en las redes sociales. Los comentarios de los seguidores rápidamente inundaron la publicación, llenos de teorías sobre el significado de sus palabras.

El controversial mensaje de Yahaira Plasencia por el Día del Trabajo

El Día del Trabajo, celebrado el 1 de mayo, es una fecha en la que muchos artistas aprovechan para compartir mensajes inspiradores o de agradecimiento. Sin embargo, para Yahaira Plasencia, el 2025 fue una ocasión para lanzar una indirecta que no pasó desapercibida para sus millones de seguidores.

El mensaje en su video decía: “A ti que te cuesta trabajo olvidarme”, una frase que muchos identificaron rápidamente como un guiño hacia Jefferson Farfán, quien fue su pareja durante varios años. Aunque la cantante nunca mencionó al futbolista directamente, los seguidores de Yahaira no tardaron en relacionar esas palabras con el exjugador de la selección peruana. En las redes sociales, los comentarios comenzaron a volverse virales, con usuarios especulando sobre el mensaje.

“Solo diré Ama Charo…Dame Luz”, “Lo máximo me gusta esta nueva versión de la Yaha”, “Mi Haya me dio Luz, me dio grito, me dio Ama Charo Jjajaja”, “Del Jefry no vas a estar hablando ok no”, “De Cornelio no vas a estar hablando”, “Bien fría eres mi galáctica ama Charo dame luz”, señalaron los usuarios en redes.