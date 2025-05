El nombre de Ana Lucía Urbina ha causado revuelo en los últimos días. La reconocida cantante de Corazón Serrano sostuvo una entrevista con la cuenta de tiktok ‘Faranduleando con Fer’ y reveló algunos detalles hasta ahora ocultos de su pasada relación con Edwin Guerrero, líder de la agrupación norteña. Uno de los detalles que más llamó la atención y conmovió a los usuarios en redes fue la historia que contó la artista peruana sobre el inicio de su romance con Guerrero Neyra.

"Le decía 'eres increíble'. Ahí me enamoré", expresó Ana Lucía, luego de revelar que el punto inicial de su romántica historia fue la admiración hacia el trabajo realizado por Edwin Guerrero con la composición de temas para Corazón Serrano. "Lo admiraba siempre, hasta ahora", acotó Urbina visiblemente conmovida.

El inicio de la historia de amor entre Ana Lucía Urbina y Edwin Guerrero

La relación entre Edwin Guerrero y Ana Lucía Urbina comenzó en 2017 y culminó, su primera etapa, el 2021. Pese a que existen muchas 'teorías' sobre el inicio exacto del romance, la cantante de Corazón Serrano se animó a contar en una reciente entrevista en TikTok, el momento exacto en el cual sintió que se había enamorado por completo del líder del grupo de cumbia.

"¿Sabes lo qué era lo más hermoso? Que terminaba una canción, la producía y me llamaba y me decía '¿qué te parece?' y luego, terminaba de cantar y bailaba conmigo y me decía '¿qué te parece?' (Yo le decía) 'que bonita canción, está increíble' y él me decía 'la va a cantar tal persona', por ejemplo, Lesly. La cantaba Lesly (Águila) y pegaba", reveló Ana Lucía Urbina.

Tras estas emotivas declaraciones, Ana Lucía Urbina sorprendió al llenar de halagos a Edwin Guerrero y destacó el buen sentido del humor que tendría el líder de Corazón Serrano. "¿Pero cómo es él? Es lindo, es chévere, es bien gracioso, siempre hace sus chistes, le gusta el Chavo también", acotó la cantante peruana.