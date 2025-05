En los últimos días, una nueva polémica ha sacudido el entorno de la popular agrupación Corazón Serrano, luego de que Ana Lucía Urbina, expareja del líder Edwin Guerrero, hablara abiertamente sobre su relación y los planes de matrimonio que mantuvo con el empresario musical. La cantante ofreció estas declaraciones en una transmisión en vivo junto al creador de contenido ‘Faranduleando con Fer’, lo que rápidamente generó reacciones en redes sociales. Una de las más impactantes provino de Daniela Centurión, exesposa de Guerrero, quien rompió el silencio en los comentarios de TikTok al acusar a la vocalista de la agrupación de cumbia de haber sido la tercera en discordia en su matrimonio.

Centurión, quien estuvo casada con Edwin Guerrero durante 15 años y con quien tuvo tres hijos, aseguró públicamente que la actual vocalista de Corazón Serrano se involucró con el productor mientras aún estaban casados. “Me molesta su falsedad, queriendo dañar a otra persona”, expresó la madre de los hijos de Guerrero, generando una ola de reacciones en redes. Este comentario lo hizo en medio de un enfrentamiento virtual con Ana Claudia Urbina, hermana de Ana Lucía, quien salió a defender a la cantante de Corazón Serrano de los comentarios de la madre de los hijos del líder del grupo de cumbia.

Exesposa de Edwin Guerrero se enfrenta a hermana de Ana Lucía Urbina y le dice de todo

La tensión aumentó cuando Ana Claudia Urbina, hermana de Ana Lucía, salió en defensa de la cantante en los comentarios de TikTok. En respuesta a las acusaciones de Daniela Centurión, Ana Claudia afirmó que la relación entre su hermana y Edwin Guerrero fue completamente legítima y que incluso contó con la aprobación de la familia del empresario. “No hay prueba más clara que la propia mamá de Edwin diciendo que Ana Lucía fue su novia. Si él hubiera tenido esposa en ese entonces, créeme que una madre jamás habría dicho eso ni mostrado tanto cariño por ella. Las cosas como son”, escribió la joven en un comentario que se volvió viral.

Sin embargo, sus palabras no quedaron sin réplica. Daniela Centurión respondió con dureza, insinuando que las fechas expuestas por Ana Claudia no coinciden con la realidad de los hechos. “¿Quieres que hagamos comparaciones de fechas? Ni me hagas hablar porque tanto a ti como a tu hermana se les va a caer la máscara. La mamá (de Edwin) lo dijo cuando, después de una semana, me había enterado de todo”, expresó la exesposa de Edwin Guerrero en los comentarios de TikTok.

Además, Centurión aseguró haber recibido mensajes de Ana Lucía Urbina durante su matrimonio, dejando entrever que fue tratada como si ella fuera la tercera en discordia. “Tu hermana me enviaba mensajes como si yo fuera la amante. Un poquito de respeto, algo que ustedes no conocen. Sigan denigrando, porque saco las capturas. Primero fue amante y también tenía marido y también iba a tener un hijo con él”, denunció en su contundente comentario.