En medio de la polémica desatada por las recientes declaraciones de Ana Lucía Urbina sobre su relación con el líder de Corazón Serrano, Edwin Guerrero, la tensión no ha hecho más que aumentar. La cantante, en una transmisión en vivo junto a 'Faranduleando con Fer', reveló detalles íntimos de su vínculo con el empresario musical, lo que no pasó desapercibido para las redes sociales. En respuesta a sus declaraciones, Daniela Centurión, exesposa de Guerrero, acusó públicamente a Urbina de ser haberse metido en su matrimonio, desatando una ola de reacciones y abriendo una feroz confrontación en línea.

La controversia se intensificó cuando Ana Claudia Urbina, hermana de Ana Lucía, intervino en defensa de la vocalista de Corazón Serrano. En una serie de comentarios en TikTok, Ana Claudia rechazó las acusaciones de Centurión, calificando sus palabras de injustas y provocadoras, además de causar gran impacto al tildarla como "la otra" en una relación. "No es muy coherente aconsejar a alguien que 'no olvide que fue amante' cuando tú has sido la otra, no diré con quién", expresó en los comentarios la gemela de la vocalista de Corazón Serrano.

Fuerte enfrentamiento entre Ana Claudia Urbina y la exesposa de Edwin Guerrero

La guerra de palabras entre Ana Claudia Urbina y Daniela Centurión alcanzó nuevos niveles de tensión cuando ambas se enfrentaron directamente en las redes sociales. En un comentario contundente, Centurión acusó a la hermana de Ana Lucía de enviarle mensajes en los que la trataba como la amante, añadiendo que las Urbina no conocían el respeto y que, según sus afirmaciones, la cantante de Corazón Serrano también habría tenido un matrimonio paralelo y planes de tener un hijo con Guerrero.

"Un poquito de respeto, algo que ustedes no conocen. Sigan denigrando, porque saco las capturas. Primero fue amante y también tenía marido y también iba a tener un hijo con él", expresó la exesposa del líder de la agrupación, desafiando abiertamente a la familia Urbina.

Por su parte, Ana Claudia no tardó en responder, acusando a la exesposa de Edwin Guerrero de ser la última persona en dar lecciones de moral y sugiriendo que su pasado podría resultar más perjudicial que el de su hermana. "Antes de dar cátedra de moral, sería bueno que recuerdes tu propio historial. Mejor guarda silencio, porque a veces el pasado pesa más cuando se habla de más", dijo, generando aún más controversia.

Exesposa de Edwin Guerrero le exige a Ana Claudia mostrar pruebas en su contra

La disputa se intensificó cuando Centurión exigió pruebas de las acusaciones de Ana Claudia Urbina, exigiendo ver evidencias de lo que ella afirmaba. A lo que la gemela de la vocalista de Corazón Serrano replicó con una amenaza de transmisión en vivo, donde aparentemente expondría las pruebas: "Claro, distinguida dama. Pronto se viene mi 'live'".

Sin embargo, al final, Ana Claudia se retractó de su intención de mostrar pruebas, aclarando que no lo haría por Centurión, sino por respeto a la "verdadera señora", refiriéndose a la cantante de Corazón Serrano, quien, según ella, sí es una verdadera artista. Este giro final dejó a los seguidores de ambas con más preguntas que respuestas, dejando abierta la puerta para más enfrentamientos en el futuro.