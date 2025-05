Dayanita vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por un motivo que ha alarmado a sus seguidores. En plena disputa legal con el productor Jorge Benavides, la actriz fue fotografiada internada en un centro médico, lo que evidenció que atraviesa un momento delicado. La imagen fue publicada por su actual pareja, Miguel Rubio, y generó numerosas reacciones de preocupación y apoyo en redes sociales.

Esta situación coincide con el conflicto surgido tras su salida de ‘JB en ATV’, ocurrida el 5 de abril de 2025. La abrupta decisión de abandonar el programa no solo causó sorpresa en el equipo, sino también consecuencias legales. La producción, liderada por Benavides, decidió tomar medidas formales contra ella, activando una cláusula de su contrato por presunto incumplimiento.

Dayanita aparece hospitalizada

El cantante y modelo Miguel Rubio, actual pareja de la actriz, compartió una fotografía donde se ve a Dayanita conectada a una vía intravenosa. Aunque no especificó el motivo de la hospitalización, acompañó la imagen con un mensaje emotivo: “Vas a salir de esta”. Amigos cercanos también acudieron al hospital y publicaron mensajes en sus redes, como: “Se extraña a la Dayana alegre, extrovertida, la que todos conocemos” y “Nadie sabe la vida de nadie, pero tú saldrás de esta mala racha, mi reina”.

Hasta el momento no se han dado detalles médicos oficiales, pero el entorno cercano de la actriz atribuye este episodio al desgaste emocional que arrastra desde hace semanas.

Mensaje del novio de Dayanita. Foto: Instagram

Jorge Benavides envió carta notarial a Dayanita

La producción de ‘JB en ATV’ formalizó acciones legales contra Dayanita el 6 de mayo, exactamente un mes después de que la actriz dejara de asistir al programa. Según se supo, se activó la cláusula 14.6 del contrato, que contempla una penalidad equivalente a 20 remuneraciones mensuales por ruptura unilateral del vínculo laboral.

En entrevista con el diario Expreso, la actriz explicó que no fue una decisión impulsiva y que está preparada legalmente para enfrentar las consecuencias: “Estoy asesorada, tampoco soy una improvisada”, afirmó. Además, reveló que el ambiente dentro del programa se había vuelto hostil, mencionando críticas constantes por su vida personal fuera del set: “Me decían por qué haces esto, por qué vas a las calles. Es que ahí me siento relajada, me hace bien ese contacto con la gente”, declaró.