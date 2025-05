Novio de Dayanita confiesa la razón oculta de su ausencia en ‘JB en ATV’: “Ya no se sentía cómoda”

Miguel Rubio, más conocido como el ‘Maluma peruano’ y actual pareja de la actriz cómica Dayanita, rompió su silencio y habló sobre la situación que viene atravesando su novia. Asimismo, hizo una fuerte confesión sobre el motivo por el cual la humorista decidió ausentarse del programa ‘JB en ATV’.

El también cantante relató que tuvo una conversación sincera con la influencer, en la que ella le reveló que ya no se sentía cómoda en el espacio liderado por Jorge Benavides. “Sobre el programa, me dijo que ya no se sentía cómoda y en sus decisiones de trabajo no me meto para evitar que digan que es mi culpa”, compartió Rubio a diario Trome. El imitador peruano del artista Maluma fue presentado oficialmente como pareja de la actriz cómica en octubre de 2024.

Miguel Rubio revela cómo esta Dayanita tras carta notarial de Jorge Benavides

Luego de que Dayanita abandone el programa ‘JB en ATV’ por motivos emocionales, sin previo aviso a la producción, lo que derivó a que Jorge Benavides le envié una carta notarial por incumplimiento de contrato en el que exige una fuerte suma de dinero, su pareja Miguel Rubio aclaró como se encuentra ella.

“Me siento mal por ella, se deprime mucho y llora sola. Lo importante es que se mejore, está llevando terapias”, aclaró su novio, quien es modelo y cantante, sobre la tensa situación que vive Dayanita tras abandonar su trabajo en el programa de canal 9.

Dayanita revela haber sido estafada con más de S/ 28.000 y quiso atentar contra su vida

Semanas atrás, Dayanita reveló que fue víctima de una estafa vinculada a la organización de un evento, lo que la dejó sin sus ahorros, que superaban los S/ 28.000. “Perdí casi todo lo que tenía. Fue una estafa y un engaño por un tema de evento (…) No quiero mencionar a esa persona porque tengo miedo. Para mí fue traumático. Voy a hacer la denuncia y la demanda”, contó entre lágrimas en el programa ‘Todo se filtra’.

Con solo 27 años, la actriz cómica confesó que la desesperación la llevó a tocar fondo. “Siento depresión y atenté contra mí, sí, hace poco. La semana pasada fui a mi primera terapia, pero no me siento bien”, expresó llorando. Esta situación fue la que la llevó a tomar la decisión de alejarse del programa ‘JB en ATV’, ya que emocionalmente no se encontraba en condiciones de continuar.